Mézangers : la guinguette du Gué de Selle rouvre ses portes

"Il fait beau, les clients sont là, c'est plutôt pas mal ! " rit Marianne Coulon, la responsable du café La Guinguette du Gué de Selle, à Mézangers. L'établissement a ouvert ses portes à la clientèle ce week-end. Une première depuis sa création. "Je viens du coin, et normalement La Guinguette n'est ouverte qu'en période estivale. Donc là ça fait plaisir de servir les clients quand il fait froid, l'hiver".

Le restaurant restera ouvert jusqu'en décembre. Et la plupart des produits servis viennent des producteurs locaux. "C'est notre engagement", explique Marianne Coulon.

Une nouvelle salle, avec vue panoramique

Et il y a des nouveautés ! Notamment à l'étage, où une nouvelle salle a vu le jour, financée par la communauté de communes des Coëvrons. Il y a des canapés et fauteuils, et surtout une vue panoramique sur l'étang. Mais ce n'est pas tout, de nombreux projets sont en marche pour tenter de faire de la Guinguette un véritable lieu de vie pour les Coëvrons : un marché de producteurs locaux, un club lectures, des jeux de société ...

Et pour la réouverture, un concert a eu lieu, avec un DJ. Il sera suivi de nombreux autres, cet été.