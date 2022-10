Mi-parcours pour le chantier du pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz

Un grand bâtiment en béton blanc qui sort de terre, peu à peu, dans le quartier Harriet Baïta située dernière le commissariat de Saint-Jean-de-Luz. Le gros œuvre du futur pôle culturel de la ville est désormais terminé, après un peu plus d'un an de travaux, sous la direction de l'agence d'architecture de Dominique Coulon. Près de 11 millions d'euros, sont investis dans ce programme qui comprend notamment une salle de spectacle de 500 places assises, et l'école de musique. Une visite du site était organisée le jeudi 6 octobre 2022.

Le hall d'accueil de 440 mètres carrés est au cœur de l'équipement culturel. Il distribue chaque espace : une grande salle de spectacle modulable avec un peu plus de 500 places assises, l'école de musique, mais aussi plusieurs studios pour la danse et le théâtre. Au total, 800 mètres carrés dédiés à la diffusion du spectacle vivant. "Ce pôle traduit notre ambition pour la culture" souligne Pello Etcheverry, adjoint au maire délégué aux finances.

La salle de spectacle modulable © Radio France - Paul Nicolaï

L'école de musique municipale, René Lahetjuzan, occupe le rez-de-chaussée de l'aile ouest de l'établissement, qui compte deux niveaux. Elle dispose de six salles de pratique individuelles ; trois de pratique collective et une salle de formation musicale. Elle recouvre une surface de 360 mètres carrés. Désormais, place au second œuvre avec l'électricité, la plomberie et ma menuiserie. Livraison prévue pour mai 2023.

Des salles en construction © Radio France - Paul NicolaÏ