Des truffes, des histoires, des passions et des planches de tous styles ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 en Dordogne (et un peu à l’étranger) que vous recommande France Bleu Périgord.

Si vous voyez un machin très lumineux, un peu jaune et circulaire dans le ciel, sachez que ça s’appelle le soleil (on oublie des petits détails à une vitesse, nous !)…

Fête de la truffe à Sorges ce week-end

La Fête de la truffe, de la trufficulture et du gras en janvier est devenue traditionnelle à Sorges car nous en sommes rendus cette année à la 30ème édition de cette manifestation. Sorges est, comme vous le savez, la capitale mondiale de la truffe ; on a remarqué que ça poussait beaucoup moins bien en Sibérie… Samedi à 9h30, Pierre Corre, de la bien nommée auberge de la truffe, et d'autres chefs cuisiniers, réaliseront à la demande du public des plats simples autour de ce champignon béni des dieux. A 14h30 : Concours de la meilleure omelette aux Truffes, ouvert aux amateurs, avec remise des prix à 17h30. Dimanche, dès 7h30, on procèdera au classement en catégories des Truffes par les contrôleurs agrées et le Groupement des trufficulteurs de Saint-Pantaly-d’Excideuil. L’ouverture au public se fera à 9h30, avant le concours primé de la plus grosse truffe du Périgord. Le folklore sera présent avec les « Croquants d’Escornabiau », et les Confréries ne manqueront pas de défiler à 11h. A midi, un repas consacré à - devinez quoi - sera servi à la salle des fêtes de Sorges pour la somme de 32 euros. Les places sont limitées ; il convient donc de réserver au 05 53 05 90 11…

« Musée haut, musée bas » à Bergerac, samedi

Un peu beaucoup de théâtre avec les comédiens de Naillac qui vous proposent « Musée haut, musée bas » ce samedi, 20h30, au Rocksane de Bergerac. Cette pièce met en scène des artistes, des visiteurs, des conservateurs et des employés qui s’agitent dans le grand bazar de la Culture d’aujourd’hui, exposé sous toutes ses facettes. On s’amuse d’une farandole de personnages s’entrecroisant dans un musée imaginaire où s’observent les mille et une manières de vivre l’art. Une pièce drôle, cocasse, ironique, pleine de verve, où l’on rit de l’absurdité des travers humains de ceux qui fréquentent les musées. On passe de la farce au pathétique et l’on s’amuse sans arrière-pensée. L’entrée est à 9 euros, à 5 à partir de 12 ans.

Daniel Chavaroche à Sarlat ce week-end

« Ce soir, je suis invité à souper chez Angèle… » Ainsi débute le conte de Daniel Chavaroche ; il ne sert à rien de tourner autour du pot… Ce conte, composé en trois temps et une demi-douzaine de mouvements, vous emmènera à travers les secrets d’Angèle, à la recherche du fin fond de ce que vous étiez, vous aussi, quand vous étiez jeune adolescent. Au cours de ce souper, la conversation feutrée, entre quatre z-yeux, vous murmurera le souvenir du frère adoptif d’Angèle, Cercalutz, devenu cet improbable artiste musicien d’un instrument à vent colossal. Devenant plus intime, leur badinage fera s’égayer aux quatre vents le troupeau des muses, celles accompagnent si bien le conteur. De souvenirs en souvenirs échangés, ceux de Victor seront ravivés, ce vieux copain de rugby qui vécut une incroyable et fabuleuse histoire d’amour... « Le souper chez Angèle » vous est proposé au tarif de 10€ (et 5 € tarif réduit), samedi à 21h, et dimanche à 15h au Théâtre de Poche de Sarlat.

Journée Interclubs des Collectionneurs à Eymet, dimanche

L’Amicale Philatélique d’Eymet vous invite à sa réunion d’échanges interclubs de dimanche, à la salle polyvalente d’Eymet, de 9h à 17h30, entre philatélie, cartophilie, monnaies, capsules de Champagne, insignes, etc… L’entrée étant gratuite, apportez vos doubles et invitez vos amis collectionneurs. De plus, une exposition de clefs de serrures vous sera proposée à l’occasion de cette 20ème édition.

Festival BD d'Angoulême

Et si nous sortions du Périgord, pour une fois ?... A 2h30 seulement en voiture de la commune de Biron, mais à 35 minutes tout de même de La Rochebeaucourt-et-Argentine, Angoulême accueille jusqu’à dimanche son Festival international de la Bande Dessinée. Ce Festival accueille, d’année en année, environ 150 à 170.000 visiteurs. Divers temps forts sont annoncés pour cette édition 2018, d’autant que l’on fait la part belle aux mangas à travers 3 expositions consacrées à ce type de bande dessinée japonaise, avec beaucoup de planches et beaucoup d’originaux, dont les plus anciens remontent à la fin des années 40… Ceux qui n’aiment pas apprécieront l’étymologie du terme : le mot japonais « manga » est souvent traduit littéralement par « image dérisoire » ou « dessin non abouti »… Que ceux qui aiment se rassurent : la BD Japonaise est, à ce jour, la première au monde, et ce de très, très loin… En France, le marché est d’environ 30% du total des ventes ; c’est dire son attrait ici. Bien d’autres rendez-vous, dans un style totalement différent, vous sont proposés : de la rencontre avec Zep, le papa de Titeuf, aux Schtroumpfs de Peyo, qui fêtent leurs 60 ans… Le 45ème Festival de la BD d'Angoulême vous attend jusqu’à dimanche ; l’entrée est à 16 euros, sauf le samedi à 22 euros…