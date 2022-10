Michael Bartocetti, chef pâtissier de palace, de retour en Moselle pour la Foire Internationale de Metz

Ce week-end, quatre grands pâtissiers mosellans sont de retour chez eux pour la Foire Internationale de Metz. Michael Bartocetti, François Daubinet, Angelo Musa et Nicolas Paciello dévoilent leurs recettes phares aux visiteurs. France Bleu Lorraine vous détaille celle de la Forêt-noire.

"J'ai grandi avec ces saveurs et puis je ne compte plus le nombre de parts de Forêt-noire que j'ai découpées pendant mon apprentissage chez Fischer", se souvient le Thionvillois Michael Bartocetti. Aujourd'hui chef pâtissier au Four Season George V à Paris, le Mosellan est de retour pour la Foire Internationale de Metz.

Michael Bartocetti dépose "la cerise sur le gâteau". © Radio France - Rachel Saadoddine

Samedi 1er octobre et dimanche 2, les visiteurs ont rendez-vous à 10h30 dans la tente de la chambre des métiers de l'artisanat pour assister à la réalisation de sa Forêt-noire. "Je n'ai pas voulu la dénaturer, c'est le vrai goût", affirme le pâtissier, mais précisons tout de même que la présentation de son dessert à lui ne ressemble pas au gâteau que l'on connait, mais bel et bien à une pâtisserie de palace.

Une chantilly au kirsch et à la vanille

Biscuit sans farine, marmelade de griottes, chantilly au kirsch et à la vanille, avec des copeaux de chocolat sur le dessus, un laquage au cacao, le tout finement saupoudré de poudre de cacao et surmonté d'une cerise, voilà la Forêt-noire de Michael Bartocetti : "le goût du kirsch est mis en avant".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la fin de la démonstration, chaque visiteur attentif recevra une petite Forêt-noire et un feuillet avec la recette du chef pâtissier !