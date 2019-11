Michel Blanc au Festival du film de Sarlat : il est hors de question que j'aille sur les réseaux sociaux

Sarlat-la-Canéda, France

Michel Blanc partage avec Hakim Jemili l'affiche de "Docteurs?", la comédie de Tristan Séguéla présentée ce mercredi 13 novembre au Festival du film de Sarlat. L'histoire d'un médecin parisien de SOS Médecins, seul de garde le soir de Noël, qui à cause d'un violent lumbago, demande à un livreur de repas à domicile de le remplacer, guidé par téléphone. Un film qui sortira en salle le 11 décembre prochain.

Internet oui, les réseaux sociaux non

Et si l'humoriste Hakim Jemili, qui incarne le jeune livreur, est un fan de Youtube et des réseaux sociaux, Michel Blanc a reconnu sur France Bleu Périgord ne pas avoir négocié le virage d'internet et des réseaux sociaux, voire l'avoir carrément raté. "Je n'y vais pas a-t-il reconnu. "Je me sers beaucoup d'internet pour d'autres raisons, mais il est hors de question que j'aille sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a plus de coups à prendre qu'autre chose, et j'ai envie qu'on me foute la paix chez moi. Je ne sais pas comment encaisser. Des fois il peut y avoir a un message qui n'est pas bon, et ça me mine. C'est comme les critiques, sauf que l'avantage des critiques, c'est que personne ne les lit a-t-il conclu.