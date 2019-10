Michel Blanc parrain du festival CinéComédies à Lille

Le festival CinéComédies est de retour à Lille pour une deuxième édition. Après Pierre Richard, c'est l'acteur et réalisateur Michel Blanc qui est le parrain d'honneur de ce rendez-vous entièrement dédié à la comédie avec plus de 40 projections et rencontres.

Lille, France

Lille capitale du rire jusqu'au dimanche 6 octobre! Après une première édition en 2018 parrainée par Pierre Richard et qui avait réuni 12.000 spectateurs, le festival CinéComédies revient cette année pour une deuxième édition. Et cette fois, c'est Michel Blanc qui en est l'invité d'honneur. L'acteur et réalisateur va donner une masterclass le samedi 5 à l'UGC-Ciné Cité de Lille. "Ce sera une causerie", explique le comédien, "on va diffuser des extraits de films et je vais les commenter, répondre aux questions des spectateurs, expliquer comment on a tourné telle ou telle scène". Seront notamment projetés Marche à l'ombre et Viens chez moi, j'habite chez une copine, et bien sûr aussi le culte Les Bronzés font du ski. Le nouveau film dans lequel joue Michel Blanc, Docteur?, réalisé par Tristan Séguéla et qui sortira le 11 décembre, sera également projeté en avant-première lors de la soirée de clôture. Il y interprète un médecin de SOS médecin usé qui envoie un livreur Uber Eats soigner les patients à sa place la nuit de Noël.

Michel Blanc, invité d'honneur, donnera une masterclass le samedi 5 octobre à Lille - Bruno Tocaben

CinéComédies se veut à la fois "populaire et cinéphile", ce qui plaît à Michel Blanc, agacé que la comédie ne soit pas mieux valorisée : " Beaucoup d'intellectuels pensent que la légèreté ne peut pas soutenir la profondeur. C''est une très grosse erreur commise depuis toujours. On a toujours pensé que Racine était plus profond que Molière... Chacun jugera. Ils n'ont pas ce problème en Angleterre puisque Shakespeare a fait les deux dans ses pièces... mais _en France on aime bien catégoriser_."

Ce festival ambitionne de "mettre en avant le patrimoine cinématographique comique français et international" à travers des projections, des rétrospectives, des avant-premières, des séances de dédicaces et des masterclass, notamment une donnée par Bertrand Blier le vendredi 4 octobre accompagnée de projections de Buffet froid et de Calmos. Seront également projetés des grands classiques tels que La grande vadrouille et La folie des grandeurs de Gérard Oury encore Jour de Fête de Jacques Tati. Différents événements accompagnent le festival, avec notamment une sélection de comédies belges, la Belgique étant le pays invité d'honneur cette année, avec la présence, entre autres, de François Damiens.