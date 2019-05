Michel Blondonnet a-t-il écrit "le roman de l'été" ?

Le dernier roman de l'auteur creusois Michel Blondonnet, "Les amants de Pompéi", est en compétition pour remporter le premier prix littéraire des campings. Il est question d'un richissime propriétaire terrien, et d'un mystérieux bracelet en or, autour du Vésuve en l'an 79.

Le roman s’appelle "Les amants de Pompéi" , il sort en librairie jeudi 2 mai, et c’est peut-être votre roman de l’été. L’auteur est Creusois, Michel Blondonnet vit à Rougnat.

Le livre est un succès annoncé, "Les amants de Pompéi" figure en effet parmi les 4 livres sélectionnés pour le prix des campings, nouveau prix littéraire créé par un groupe spécialisé dans les séjours de vacances.

Pour Michel Blondonnet, édité par Albin Michel, c’est inattendu. "Je suis ravi d'être sélectionné parmi plus de 100 romans je crois. Je pense que c'est une reconnaissance de la qualité du roman et du sérieux de mon travail de documentation. Je suis assez fier, je ne le cache pas."

L’action de « Les amants de Pompéi » se déroule en l’an 79, avant l’irruption du Vésuve. Passionné d'histoire et d'archéologie, Michel Blondonnet a lui-même mené de nombreuses fouilles. "En 2003, j'avais vu que dans la banlieue de Pompéi, on avait exhumé deux squelettes de femmes qui gisaient côte-à-côte, dont l'une portait au bras un bracelet en forme de serpent, avec une inscription énigmatique en latin, qui voulait dire : _"le maître à son esclave"_. Ce bracelet avait été offert par un maître à une esclave, et c'est tout à fait particulier, à ma connaissance c'est unique."

Michel Blondonnet connaissait aussi l'existence d'un trésor d'orfèvrerie romaine, le trésor de Boscoreale, découvert dans la région de Pompéi en 1895 et désormais propriété du musée du Louvre. "Je suis allé plusieurs fois au musée du Louvre pour admirer ce chef-d'oeuvre exceptionnel, et _je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un roman à partir de ce trésor_. J'ai écrit un premier jet il y a une quinzaine d'années, par la suite j'ai repris le roman et je l'ai enrichi au fil de mes lectures d'auteurs latins et grecs, et je pense que le tout fait que le roman tient la route."

On saura le 2 juillet si "Les amants de Pompéi" remporte le premier prix littéraire des campings... le roman de l’été, en quelque sorte.

Michel Blondonnet sera présent au salon du livre de Limoges, samedi 4 et dimanche 5 mai.