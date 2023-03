Michel Denisot à la rencontre de ses fans à Châteauroux

Derrière sa petite table, Michel Denisot se prête volontiers au jeu des dédicaces. "Vous savez, je mets jamais la même chose ! En fait, si !" lance t-il en riant. L'homme de télé, président de la Berrichonne foot, grand a(ni)mateur de réseaux sociaux, présente son dernier livre : On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule. Et ce samedi 11 mars, il y avait du monde pour croiser l'auteur.

Au rendez-vous, quelques amis, fidèles parmi les fidèles. "J'ai connu sa grand mère, pensez donc!" s'amuse l'un d'eux, tandis que Jeannot surenchérit "Il est plus vieux que moi de quatre ans mais on se suit depuis toujours. On est du même village". Lié par l'amour du pays et l'amour de la Berri. "La Berrichonne foot c'est tout ! Je suis passionné depuis 60 ans et au club depuis l'arrivée de Michel à la tête de la Berrichonne en 1989 !" s'amuse Yves.

Michel Denisot dédicace son livre à Châteauroux © Radio France - Gaelle Fontenit

Il y a aussi les fans du personnage. Comme Elodie, venue spécialement faire signer son livre. "Tout Castelroussin se doit d'avoir un livre de Denisot dans sa bibliothèque ! Le mien est dédicacé maintenant, alors c'est une excellente après midi !". La jeune femme explique suivre Michel Denisot sur les réseaux sociaux, "et aussi à la télé!". Présent sur Instagram et Twitter notamment, il a collecté ses meilleurs traits d'esprits et jeux de mots dans ce petit recueil. Et envisage déjà un deuxième tome. "Pourquoi pas, envoyez moi vos blagues !"