Michel Didym se retire du festival de théâtre La Mousson d'été

Le metteur en scène de théâtre Michel Didym ne dirigera pas l'édition 2022 du festival La Mousson d'été à Pont-à-Mousson. Le conseil d'administration du festival l'annonce dans un communiqué. "La Mousson d'été" qui "prend acte de la décision de Michel Didym de se retirer des instances de direction et de préparation de la Mousson d'été 2022". Pas de détails supplémentaires sur les raisons de ce retrait.

Une enquête préliminaire en cours

Michel Didym fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nancy après des accusations de viol. Une ancienne étudiante affirme avoir été violée au domicile du metteur en scène en 2012. Michel Didym a été placé en garde à vue fin septembre et est ressorti libre. Il nie toute relation sexuelle avec cette femme âgée de 30 ans aujourd'hui. Interrogé par France Bleu Sud Lorraine après sa garde à vue, l'ancien directeur du théâtre de la Manufacture à Nancy avait expliqué "vivre un véritable cauchemar". Le quotidien Libération avait publié début octobre une enquête sur Michel Didym (article payant), provoquant de nombreuses réactions via le mot-clé #Metootheatre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le collectif #MeTooTheatre estime avec la démission de Michel Didym qu'il "en va de la responsabilité et de la crédibilité du milieu théâtral".

Michel Didym sera remplacé à la direction générale de la Mousson d'été par Jean Balladur et à la direction artistique par Véronique Bellegarde.