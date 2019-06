Michel Le Bris, président du festival "Étonnants Voyageurs" : "fréquenter Michel Serres était un bonheur"

Le philosophe Michel Serres est mort ce samedi 1er juin à l’âge de 88 ans. Historien, membre de l'Académie française, il a enseigné en France et aux Etats-Unis. Un philosophe populaire qui faisait des chroniques à la radio en maniant des concepts compliqués avec des exemples simples et modernes. En 2012, son livre "Petite Poucette" s’était vendu à 270 mille exemplaires.

"Des dîners qui ne finissaient jamais" - Michel Le Bris

L'homme a aussi laissé des souvenirs au festival "Étonnants Voyageurs" de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Il s'y est rendu au moins à deux reprises. Michel Le Bris, son président se souvient d'échanges marquants avec le public. "On sent la pulsation d'une salle quand elle est charmée et je crois qu'à chaque fois ça a été un vrai bonheur."

Les deux hommes ont aussi laissé des souvenirs au Grand Hôtel des Bains à Locquirec dans la baie de Morlaix. "Michel Serres avait l'habitude de venir s'y reposer et on s'y retrouvait pour des dîners qui ne finissaient jamais," sourit Michel Le Bris. "Ces derniers temps il était souffrant alors je me disais qu'il ne fallait pas le fatiguer mais quand il commençait à raconter des histoires ça ne s'arrêtait plus. C'était un séducteur et un prodigieux raconteur d'histoires. Je voyais les heures défiler et les garçons qui attendaient pour fermer la boutique mais lui continuait avec une énergie incroyable. Le fréquenter était vraiment un bonheur."

► Ecoutez une rencontre entre Michel Serres et le public lors du festival "Étonnants Voyageurs"

Le président du festival malouin souligne aussi la "passion encyclopédique" et l'envie de "croiser les savoirs". "C'était un passionné, avec un grand appétit de vivre. Il portait la vie en lui et la transmettait. Michel prêtait une grande attention au monde qui arrive tout en étant attaché au passé. Il cherchait les signes du positif et c'était sa force."

Le festival "Étonnants Voyageurs" se tiendra les 8, 9 et 10 juin à Saint-Malo. Le programme est complet mais les organisateurs espèrent trouver le temps de rendre hommage au philosophe.