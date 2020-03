VIDEOS Michel, le rappeur décalé du Valenciennois qui monte

Originaire de Condé sur l'Escaut le rappeur qui casse les codes du genre multiplie les dates et les festivals, il est notamment sélectionné pour représenter la région au printemps de Bourges, et sera aux Nuits Secrètes d'Aulnoye Aymeries.

Sa maman voulait l'appeler Anthony, mais son père Michel comme son grand-père, un choix du paternel difficile à assumer plus jeune s'amuse le rappeur

Quand j'étais au collège et au lycée, c'était un peu dur. Je me donnais plein de noms pour éviter de donner mon prénom, j'évitais même de me présenter en tant que Michel, mais aujourd'hui c'est cool je le crie sur tous les toits !

Et il joue maintenant de son prénom, il a carrément baptisé son premier album le Vrai Michel, avec que des titres à la mode Martine à la plage, sauf qu'évidemment c'est à la sauce Michel. Avec un rap qui casse les codes, sur de la deep house avec des influences d'Europe de l'Est notamment d'Estonie et de Russie.

Et avant son Album, le Condéen s'est amusé à faire des reprises des Michel célèbres, Polnareff, Fugain, Berger, des reprises trash, les amoureux de Fugain ne se rencontrent plus au bord du chemin, mais "dans un bar sombre (...)se cachent dans un club de Pigalle"

Des reprises qui lui ont valu un petit échange avec Michel Polnareff qui a validé sa version trash d'Holliday

Des clips plein d'auto-dérision et de second degré

Ses clips sont comme ses titres décalés, bien loin des clichés du rap bling bling, Michel est filmé en train de manger des frites avec ses clones, on le voit aussi avec sa dégaine nonchalante et son look années 90 au milieu de l'anniversaire de mariage de ses grands parents dans le clip sur Michel est Polnareff. Il trouvait amusant de faire tourner sa famille qui a joué le jeu "à fond"

J'utilise beaucoup l'autodérision, et j'essaie au maximum de la retranscrire dans mes clips, sans que ça passe pour une blague, car j'ai pas envie que ma musique passe pour de la blague, mais c'est important pour moi d'avoir toujours cette touche un peu humoristique pour pas trop me prendre au sérieux

Dans ses clips, on peut reconnaître Valenciennes, Condé, ou Dunkerque, "c'est cool d'avoir un petit clin d'oeil", assure le rappeur qui garde secret son âge comme un autre atout de son personnage atypique.

L'ancien étudiant des Beaux arts est ravi de voir son carnet de dates se remplir, et le nordiste est particulièrement content de jouer à la maison, aux nuits secrètes le 24 juillet prochain.

Michel qui commence donc à se faire un nom a signé son premier album avec Play Two, le label de Maitre Gims et MC Solar

Son prochain concert dans la région c'est au Zénith de Lille le 25 avril, en première partie de Thérapie Taxi, toute son actualité sur sa page facebook Michel