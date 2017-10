Michel Sardou à Saint-Etienne : les fans ne voulaient pas manquer le dernier concert

Le zénith de Saint-Etienne a vibré aux sons des chansons de Michel Sardou ce mercredi soir. Les fans, et l'émotion était au rendez-vous dans la file d'attente à l'entrée : aucun d'entre eux ne voulaient manquer l'événement. La star de la chanson français a annoncé que c'était sa dernière tournée.

Michel Sardou était en concert ce mercredi soir au Zénith de Saint-Etienne. Le chanteur a rassemblé une nouvelle fois ces fans, qui tenaient absolument à le revoir, une dernière fois. L'icône de la chanson française a annoncé qu'il arrêtait sa carrière après cette tournée. Parmi eux, il y avait Gilbert, 63 ans. Il vadrouille entre Lyon et le Puy-en-Velay. Il se décrit comme un "défenseur de la chanson française", et il a même pris des cours de chant pour faire honneur à Sardou quand il chante ses chansons ! Gilbert est fan depuis le début, il a suivi Michel Sardou pendant toute sa carrière :

Gilbert pourrait chanter toutes les chansons de Michel Sardou, à la demande. Sa préférée ce soir : "Rouge".

Certains ont même tenter d'acheter devant le Zénith ... et ça marche ! Pierre et Bernard sont venus de Lyon pour ne pas manquer le concert, ils ont trouvé des places à 50 euros, contre 80 sur les sites de ventes officiels. "On est addictes, fana !"

Si je peux rentrer, parce que pour l'instant je n'ai pas de place, je vais lui dire qu'il n'a pas le droit de nous abandonner." Elizabeth, fan de la première heure de Michel Sardou.

Forcément, en attendant d'entrer dans la salle, les fans chantaient leurs chansons préférées en chœur. Mais un air de nostalgie soufflait devant les grilles du zénith : "Il fallait absolument que je vienne le voir, comme c'est la dernière fois" lance une femme, très émue.Elizabeth cherchait une place à la dernière minute : "Si je peux rentrer parce que pour l'instant je n'ai pas de place, je vais lui dire qu'il n'a pas le droit de nous abandonner." Pas sûr que la sortie du nouvel album de Michel Sardou vendredi console les puristes : pour eux, Sardou, ça se savoure en live.