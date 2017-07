Michel Sardou a entamé sa tournée d'adieux à Montélimar

A presque 70 ans, le chanteur Michel Sardou a annoncé qu'il se lançait cet été dans sa dernière tournée. Il l'a débutée au Montélimar Agglo Festival (Drôme) devant 4700 spectateurs.

Est-ce parce que c'était la première date de sa dernière tournée? La production des concerts de Michel Sardou s'est montré très stricte avec la presse : autorisation de ne prendre des photos que de loin, pas de vidéos, pas le droit d'enregistrer des extraits du concert.

Michel Sardou au Montélimar Agglo Festival © Radio France - Nathalie Rodrigues

Michel Sardou, dans un costume noir, noeud papillon dénoué, est arrivé sur scène au son de la chanson "Je suis venu vous dire Salut". Pendant plus d'une heure et demi, il a déroulé les grands classiques de son répertoire: "Comme d'habitude", "La maladie d'amour", "Les Lacs du Connemara" pour conclure. Et il a dévoilé quelques nouvelles chansons, ironisant sur le fait que le public n'était pas très preneur de nouveautés. Sur scène, Michel Sardou est accompagné d'un vaste orchestre. Trente et un musiciens, des cordes, des cuivres, des percussions.

Les 4700 spectateurs présents n'étaient plus à convaincre. Les fans de la première heure ont salué la voix intacte du chanteur; d'autres sont venus écouter des chansons qui ont marqué des étapes de leur vie.

Michel Sardou au Montélimar Agglo Festival © Radio France - Nathalie Rodrigues

Ce jeudi soir, c'est au tour de Soprano et Black M de monter sur la scène du Montélimar Agglo Festival, stade Tropenas. Plus grosse soirée de la semaine avec 7500 spectateurs attendus.