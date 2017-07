Michèle Bernier va tourner cet été "Meurtres à Orléans" pour France 3

C'est une information FB Orléans : Orléans sera le cadre du prochain "Meurtres à ", la collection policière diffusée sur France 3. Le tournage commence le 17 juillet, avec Michèle Bernier en vedette.

Une ville, un meurtre, et une histoire qui symbolise la ville : c'est le principe de la collection "Meutres à"... Ainsi, "Meurtres à Dunkerque" (diffusé en février dernier) avait pour toile de fond, le carnaval :

Cette série policière est diffusée sur France 3 depuis 2013, il y a déjà eu 23 téléfilms - avec à chaque fois une ville différente et des acteurs différents. Après Carcassonne, La Rochelle, Strasbourg, le prochain tournage aura lieu à Orléans : ça commence dans 15 jours, et la vedette sera Michèle Bernier. A Orléans, fatalement, le meurtre aura un rapport avec les fêtes de Jeanne d'Arc... Selon un scénario co-écrit par le réalisateur Jean-Marc Seban, un habitué des téléfilms policiers, qui a réalisé notamment plusieurs épisodes pour les séries "Les Cordier, juge et flic" et "Diane, femme flic".

Le réalisateur Jean-Marc Seban, lors d'un repérage effectué hier à Orléans © Radio France - François Guéroult

Jean-Marc Seban était hier à Orléans pour des repérages. Il a accordé une interview à France Bleu Orléans, dans laquelle il évoque l'écriture si particulière de la collection "Meurtres à", ses sentiments sur la ville d'Orléans, le choix de Michèle Bernier comme comédienne :

"Dans cette collection, on a une exigence d'exalter la ville, bien plus que dans d'autres polars"

La ville a dû surmonter les réticences d'Orléans Jeanne d'Arc

"Meurtres à Orléans" sera une belle exposition pour la ville, d'autant que la collection réunit à chaque fois environ 4 millions de télespectateurs lors de la diffusion en France. Nathalie Kerrien, l'adjointe à la Culture, s'en réjouit même si elle a dû surmonter quelques réticences locales, notamment de la part de l'association Orléans Jeanne d'Arc, cheville ouvrière des fêtes johanniques, et qui s'inquiétait de l'impact du scénario.

"Ce tournage est une très bonne nouvelle pour Orléans, c'est un coup de projecteur sur la ville" (Nathalie Kerrien)

Le tournage débute le 17 juillet et va durer un mois. Près de 300 figurants vont participer à cette aventure.