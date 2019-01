Michèle Lucibello fête ses 60 ans d'enseignement de la danse

Nîmes, France

Michèle Lucibello a 81 ans et pourtant elle en fait quasiment 20 de moins. Elle fête ses 60 ans d'enseignement de la danse classique à Nîmes. Celle qui a commencé à danser dans l'ancien théâtre de Nîmes (brûlé en 1952) a formé des milliers de Gardois aux secrets de la danse. "J'ai fait danser la moitié de la ville", souffle-t-elle en rigolant. Ce sont plus de 3 générations de petits enfants qu'elle a entraînées, "la grand-mère, la mère et la fille" s'exclame-t-elle, "on emmène pas son enfant dans un endroit où l'on a été malheureux".

La fierté d'enseigner

L'une de ses plus grandes fiertés, c'est évidemment la transmission de son art. Aujourd'hui, ses élèves parcourent le monde, du Canada à l'Espagne, en passant par l'Italie. Certains occupent des fonctions prestigieuses dans les plus grands Conservatoires de France. Quelques-uns sont même devenus danseurs à l'Opéra de Paris.

Immersion dans le cours de Michèle Lucibello Copier

On dit souvent que Michèle Lucibello est aussi célèbre que certains monuments de Nîmes. "On m'arrête dans la rue pour me saluer sans arrêt, même au restaurant", s'amuse celle qui fut première danseuse du jeune ballet de Languedoc. "Hier encore, je suis allée chez le notaire. Je ne lui ai jamais donné de cours, pourtant, il m'a reconnu immédiatement !", raconte-t-elle.

Pas prête à arrêter

"Moi, je veux faire comme Molière, mourir sur scène", avoue Michèle. "Je ne veux pas dire un jour que je vais m'arrêter, parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que je n'ai plus l'envie." Aujourd'hui, elle entraîne encore beaucoup d'enfants et de petits gardois dans son école de danse Némausa Danse.