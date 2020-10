Elle a été directrice pendant 29 ans du musée Bertrand à Châteauroux. Michèle Naturel a pris sa retraite mercredi dernier (07/10). A l'occasion de son départ, elle évoque son métier et de l'avenir de ce grand site touristique de Châteauroux.

Michèle Naturel : "Au musée Bertrand, on peut faire voyager le public dans l'Histoire"

Malgré 29 ans passés à la tête du musée Bertrand : Michèle Naturel ne s'est jamais lassée de son rôle de directrice au sein de cet établissement si riche "Il est à la fois musée territoires, musée encyclopédique, musée d'histoire et musée Beaux-Arts et arts décoratifs". Une lieu de découverte construit sur les pas du général Bertrand fameux aide de camp de Napoléon et dont la personnalité imbibe chaque pièce de ce musée.

De ses années passées à la tête de cet établissement emblématique de la culture castelroussine, Michèle Naturel retiendra notamment la sortie des réserves et la mise à disposition du regard du public d'une pièce exceptionnelle, une sculpture en plâtre de Camille Claudel aujourd'hui résidente permanente de l'établissement "J'ai provoqué une expo sur le thème du baiser, ça m'a permis de sortir cette pièce".

Michèle Naturel a pris sa retraite mercredi dernier (07/10) mais n'en a pas fini avec la culture. D'abord il faudra ranger la bibliothèque, effectuer quelques recherches personnelles et pourquoi pas restituer un peu de ce savoir au travers cette fois de conférences.