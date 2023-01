Michele Spotti, nouveau chef d'orchestre de l'Opéra de Marseille

Il est jeune, il est violoniste, il est Italien. Michele Spotti sera le nouveau chef d'orchestre à l'Opéra de Marseille à compter de la saison 2023-2024. Ce n'est pas un inconnu pour les habitués de l'Opéra à Marseille, le Milanais avait déjà été invité pour diriger les représentations de "Guillaume Tell" en 2021, ainsi qu'un concert symphonique.

Michele Spotti est violoniste de formation, considéré comme l'un des meilleurs chefs d'orchestre de sa génération. Âgé d'à peine 30 ans, il a déjà été plébiscité pour diriger des opéras ou des concerts symphoniques dans le monde entier : New-York, Vienne, Paris, Berlin ou encore Munich.

La ville de Marseille affirme dans cette nomination "la volonté de renouveler son ambition pour l'Opéra (...) pour les années à venir (...) et permettre à encore plus de Marseillaises et Marseillais de venir vibrer à l'unisson (...) dans ce lieu qui fêtera bientôt ses 100 ans".

Michele Spotti succède au chef américain Lawrence Foster qui est resté à Marseille pendant plus de dix ans.