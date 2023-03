Guide Michelin 2023 : découvrez tous les restaurants étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Guide Michelin a dévoilé mardi les étoilés de son édition 2023 lors d'une cérémonie à Strasbourg. Dans le pays, la nouvelle édition du célèbre guide gastronomique rouge compte 2962 restaurants dont 29 "trois étoiles" (un nouveau), 75 "deux étoiles" (quatre nouveaux), 526 "une étoile". La France passe de 615 tables étoilées en 2022 à 630 en 2023. Le palmarès est aussi complété par 90 restaurants "étoile verte" (huit nouveaux) pour leur engagement éco-responsable et durable ainsi que 419 restaurants "Bib gourmand" (49 nouveaux).

Alexandre Couillon, chef du restaurant "La Marine" à Noirmoutier (Vendée), a été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France. Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29, contre 31 l'année dernière, après les rét rogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié. Découvrez ci-dessous la liste des restaurants étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un nouveau "deux étoiles" en Haute-Savoie

⭐⭐ À Talloires-Montmin, en Haute-Savoie, L’Auberge de Montmin est distinguée par le Michelin 2023 . "Depuis le Col de la Forclaz, à 1147 mètres, le chef Florian Favario et son épouse Sandrine reçoivent leurs convives dans un cadre accueillant et intimiste. Les produits de proximité ou issus du potager sont magnifiquement travaillés et condimentés d’une floraison d’herbes et de plantes sauvages. Quatre ans seulement après l’ouverture de cette maison, le chef signe donc un brillant retour dans son village natal et semble s’épanouir en imaginant des créations aussi percutantes que ludiques - à l'image de cette bougie à la moelle, accompagnée d’un pot au feu et d’une soupe à l’oignon revisitée."

Les trois nouveaux étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes

⭐ Le Château d’Origny, à Ouches (Loire)

⭐ Le Restaurant de la Loire, à Pouilly-sous-Charlieu (Loire)

⭐ La Mutinerie, à Lyon (Métropole de Lyon)

⭐ L’Incomparable, à Tresserve (Savoie)

Ain

★★★ Georges Blanc, Vonnas W

★ Auberge de l'Abbaye, Ambronay

★ La Table de la Mainaz, Gex

★ Le Raisin, Pont-de-Vaux

★ La Huchette, Replonges

Allier

★ La Chapelle, Montluçon

★ Maison Decoret, Vichy

Ardèche

★ Le Carré d'Alethius, Charmes-sur-Rhône

★ Likoké, Les Vans

★ Auberge de Montfleury, Villeneuve-de-Berg

Cantal

★★ Serge Vieira, Chaudes-Aigues

★ Auberge de la Tour, Marcolès

Drôme

★★★ Pic, Valence

★ Le Kléber, à La Maison Bonnet à Grane

★ Le Clair de la Plume, Grignan

★ Domaine du Colombier, Malataverne

★ La Cachette, Valence

★ Flaveurs, Valence

★ Les Cèdres, Granges-les-Beaumont

Isère

★★ Maison Aribert, Uriage-les-Bains

★★ La Pyramide-Patrick Henriroux, Vienne

★ L'Émulsion, Saint-Alban-de-Roche

★ Le P'tit Polyte, Les Deux-Alpes

★ Le Fantin Latour - Stéphane Froidevaux, Grenoble

★ La Table de Philippe Girardon, Chonas-l'Amballan

★ Ambroisie, Saint-Didier-de-la-Tour

Loire

★★★ Troisgros - Le Bois sans Feuilles, Ouches

⭐ Le Château d’Origny, Ouches

⭐ Le Restaurant de la Loire, Pouilly-sous-Charlieu

★ Le Prieuré, Ambierle

★ Château Blanchard, Chazelles-sur-Lyon

★ La Source, Saint-Galmier

Haute-Loire

★★★ Régis et Jacques Marcon, Saint-Bonnet-le-Froid

★ Le Haut-Allier, Alleyras

Puy-de-Dôme

★★ Le Pré - Xavier Beaudiment, Clermont-Ferrand

★ Apicius, Clermont-Ferrand

★ Jean-Claude Leclerc, Clermont-Ferrand

★ L'Ostal, Clermont-Ferrand

★ Radio, Chamalières

★ L'Atelier Yssoirien, Issoire

★ Auberge du Pont, Pont-du-Château

★ Origines, Le Broc

Rhône et Métropole de Lyon

★★ Mère Brazier, Lyon

★★ Le Neuvième Art, Lyon

★★ Takao Takano, Lyon

★★ Paul Bocuse, Collonges-au-Mont Dore

⭐ La Mutinerie, Lyon

★ Guy Lassausaie, Chasselay

★ Les Apothicaires, Lyon

★ Au 14 Février, Lyon

★ Le Gourmet de Sèze, Lyon

★ Jérémy Galvan, Lyon

★ Les Loges, Lyon

★ Miraflores, Lyon

★ Le Passe Temps, Lyon

★ Prairial, Lyon

★ Rustique, Lyon

★ La Sommelière, Lyon

★ Les Terrasses de Lyon, Lyon

★ Têtedoie, Lyon

★ La Rotonde, Charbonnières-les-Bains

★ Saisons, Écully

★ Auberge du Cep, Fleurie

Savoie

★★★ Le 1947 au Cheval Blanc, Courchevel / Courchevel 1850

★★★ René et Maxime Meilleur, Saint-Martin-de-Belleville

★★ Le Chabichou by Stéphane Buron, Courchevel 1850

★★ Le Montgomerie, Courchevel 1850

★★ Le Kintessence, Courchevel 1850

★★ Sarkara, Courchevel 1850

★★ Les Morainières, Jongieux

★★ Maison Benoît Vidal, Val-d'Isère

⭐ L’Incomparable, Tresserve

★ Lamartine, Le Bourget-du-Lac

★ Atmosphères, Le Bourget-du-Lac / Les Catons

★ Baumanière 1850, Courchevel

★ Ursus, Tignes / Le Val Claret

★ Sylvestre Wahid, aux Grandes Alpes à Courchevel

★ Le Farçon, Courchevel / La Tania

★ L'Ekrin by Laurent Azoulay, Méribel

★ Le Clocher des Pères, Saint-Martin-sur-la-Chambre

★ La Table de l'Ours, Val-d'Isère

★ Les Explorateurs, Val Thorens

Haute-Savoie

★★★ Le Clos des Sens, Annecy

★★★ Flocons de Sel, Megève / Leutaz

⭐⭐ L’Auberge de Montmin, Talloires-Montmin

★★ Yoann Conte, Veyrier-du-Lac

★★ La Table de l'Alpaga, Megève

★★ Jean Sulpice, Talloires

★ La Dame de Pic - Le 1920, par Anne-Sophie Pic au Four Seasons de Megève

★ L'Esquisse, Annecy

★ Vincent Favre Félix, Annecy

★ La Rotonde des Trésoms, Annecy

★ Albert 1er, Chamonix-Mont-Blanc

★ Ô Flaveurs, Douvaine

★ Les Fresques, Évian-les-Bains

★ Le Refuge des Gourmets, Machilly

★ Le Moulin de Léré, Vailly

★ Le Sérac, Saint-Gervais-les-Bains

★ La Table de l'Alpaga, Megève

La carte des étoilés en Auvergne-Rhône-Alpes

