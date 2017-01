Michelin : 24 restaurants de Loire-Atlantique et de Vendée décrochent un "Bib gourmand"

Avant les étoilés, le Guide Michelin a dévoilé le palmarès des "Bibs gourmands" pour les Pays-de-la-Loire, celui des bonnes petites tables qui proposent des menus de qualité à maximum 32 euros. 24 restaurants de Loire-Atlantique et de Vendée sont récompensés cette année.

Cette année, ils sont 24. 24 restaurants de Loire-Atlantique et de Vendée à être récompensés par le Guide Michelin et à recevoir un "Bib gourmand", comme Bibendum gourmand, la distinction des "bonnes petites tables" qui proposent des menus (entrée-plat-dessert) pour maximum 32 euros. De quoi se régaler à des prix plus abordables que ceux des étoilés. 24 dont trois petits nouveaux : Le rive gauche à Nantes, le Belem à Tharon-plage et l'Auberge le Nézil à Saint-Lyphard.

Souvent des chefs qui ont fait de grandes maisons avant d'ouvrir leur propre établissement

Bon nombre des 646 établissements récompensés au niveau national ont le même profil : "des chefs qui ont fait de grandes maisons, des étoilés, avant d'ouvrir leur propre restaurant, souvent de petites structures, 25-30 couverts", explique Michael Ellis, le directeur du célèbre guide rouge. "Des chefs aussi qui se sont adaptés au contexte économique et qui ont compris qu'il fallait prendre en compte ce que les clients sont prêts à payer pour remplir leurs salles".

Une cuisine simple, des produits de saisons, frais à 90%

C'est le profil de deux établissements récompensés cette année en Loire-Atlantique. Après avoir travaillé dans des établissements de renom à Londres et à Cabourg notamment, Samuel Blanchetière a repris l'Auberge le Nézil à Saint-Lyphard, en plein cœur de la Brière. Il décroche son premier "Bib gourmand" cette année. Il fait "une cuisine simple, à base de produits de saison, du frais à 90%, avec toujours une petite touche épicée ou des saveurs d'agrumes". Comme par exemple ce sablé breton, crémeux chocolat-caramel et dôme de mousse au yuzu, un agrume asiatique très délicat qui rappelle la mandarine. Même chose pour Gilles Charty au "11" à Ponchâteau, qui, lui, est un habitué des "Bibs gourmands". En ce moment, il fait du classique de grande qualité : "on a de la blanquette de veau, du pot-au-feu... Des plats que les gens n'ont plus le temps de cuisiner", explique son épouse, Stéphanie, qui tient le restaurant avec lui.

Si on travaille des produits bruts, ils coûtent forcément moins cher que les produits déjà transformés

Pour les deux, le même défi : réussir à proposer ces plats de qualité à des prix raisonnables. "Il y a deux façons de cuisiner", explique Samuel Blanchetière. "Si on travaille des produits bruts, ils coûtent forcément moins chers que des produits transformés. C'est ce qu'on fait chez nous". Voilà comment il arrive, pour 32 euros, à proposer une entrée à base de saumon fumé, un plat de lotte et un dessert au chocolat Valhorna, très réputé chez les chefs. "Evidemment, à ce prix-là, il n'y a pas 500 grammes de saumon fumé dans l'assiette ni une portion de 400 grammes de lotte. Mais bon, on arrive à un équilibre".

Plus qu'un Bib ou une étoile, la plus belle des récompenses, ce sont les gens qui reviennent

Grâce à ce premier "Bib gourmand', il espère voir venir de nouveaux clients en plein cœur de la Brière, un peu loin de Nantes et de la côte ultra touristique. C'est ce qui s'est passé au "11" à Ponchâteau. "C'est vrai qu'on a vu arriver des clients qui font le tour des 'Bibs gourmands', qui viennent exprès pour ça", raconte Stéphanie Charty. "Grâce à ça, on a aussi eu un bel article dans le Figaro. Les gens étaient étonnés qu'à Ponchâteau on puisse avoir une table comme ça. Parfois, ils nous demandent : 'pourquoi vous êtes venus à Ponchâteau ?'. L'avantage, c'est qu'ici, on travaille toute l'année". Et pour elle, le plus important, ce n'est pas un "Bib" ou une étoile, non, c'est le bouche-à-oreille qui fait venir de nouveaux clients et les fidélité des habitués. "La plus belle des récompenses, ce sont les gens qui reviennent".

► La liste complète des "Bibs gourmands" dans notre région

Loire-Atlantique : Ancenis, La toile à beurre ; Couëron, Le François II ; La-Bernerie-en-Retz, L'Artimon ; Géneston, Le Pélican ; Mesquer, La vieille forge ; Nantes, L'instinct gourmand, la Divate et Le rive gauche ; Chateau-Thébaud, L'auberge de la Gaillotière ; Nozay, La pierre bleue ; Ponchâteau, le 11 ; Saint-Lyphard : L'auberge le Nézil ; Tharon-plage, le Belem ; Varades, La closerie des roses et Le Croisic, le Saint-Alys.

Vendée : Aizenay, Le sitelle ; Beauvoir-sur-Mer, L'auberge des étiers ; Challans, Le petit Saint-Thomas ; Fontenay-le-Comte, L'auberge de la rivière ; île de Noiremoutier, La table d'Elise et Le grand four ; Les-Sables-d'Olonne, La Pilotine et La ferme de Villeneuve et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Balata.