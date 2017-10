Mickaël Pichon, photographe passionné de volley

Il n'est pas sur le terrain mais bien au bord, appareil photo vissé à la main. Mickaël Pichon photographie les volleyeurs du Stade Poitevin Volley Beach depuis plusieurs années. Rencontre avec ce passionné.

Tout débute en 1992. Le Poitevin Mickaël Pichon découvre le monde de la photographie avec l'argentique, puis il passe au numérique et commence à prendre des photos de matchs de volley. "Personne ne faisait de photos, j'en ai d'abord fait pour le club de supporters puis pour le club." Tout commence avec un match de Nice. "il y avait Demirovic père. C'est assez drôle de voir que quelques années plus tard je retrouve son fils sur les terrains à Poitiers" s'amuse-t-il.

En moyenne, une soirée volley c'est près de 2.500 clichés. Et bien sûr il faut se renouveler : "les photos de regards sont intéressantes. Prendre une action ça ne sert à rien si à côté on n'a pas l'émotion. Il faut que la personne qui regarde les photos se dise mince j'ai loupé un truc vraiment sympa." Alors bien sûr tout ne se passe pas toujours comme prévu comme cette fois à Rennes : "on m'a fait un croche-pied et l'appareil était cassé. C'était vraiment difficile" explique-t-il.

Un marathon ... aussi pour le photographe

Mickaël Pichon garde aussi le souvenir de certaines photos comme celle de Paul Duerden lors de son premier entraînement, en 2005, torse nu. "Ce n'est pas la plus aboutie mais c'était inattendu et j'ai saisi un moment hyper sympa." Le photographe s'est depuis diversifié, il couvre une trentaine de sports. Il était d'ailleurs présent lors du marathon du Futuroscope. Et les participants n'étaient pas les seuls à courir : "c'est aussi un marathon pour nous. On a un motard avec nous qui nous dépose mais il faut quand même courir pour prendre les sportifs en action" raconte-t-il.

Paul Duerden lors de son premier entraînement en 2005. © Radio France - Mickael Pichon

Mais son sport de prédilection reste le volley. Mickaël Pichon sera présent au bord du terrain lors de la reprise de la Ligue A et du premier match à domicile du Stade Poitevin Volley Beach le 21 octobre contre Nantes.