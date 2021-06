Microbus, le jeu de société créé par la CPAM du Calvados pour parler des virus

Ce jeu dénommé Microbus, l'Assurance maladie du Calvados ne l'a pas voulu "trop sérieux", il est avant tout destiné aux élèves des écoles élémentaires. Le but : apprendre, tout en s'amusant, à éviter de propager les virus qui nous entourent.

450 établissements scolaires testent le jeu

Depuis un mois, 450 établissements scolaires du Calvados expérimentent ce jeu avec des enfants de 7 à 11 ans. À travers Microbus, l'Assurance maladie du département souhaite se tourner "vers un public jeune pour engager une démarche de prévention et de sensibilisation aux gestes barrières", indique Jean-Joseph Robineau, son directeur général.

Un plateau, des cartes avec des questions sur les virus, les vaccins, les méthodes de transmission des maladies... d'autres cartes pour valider des étapes. Bref, un jeu de société tout à fait classique, qui va permettre, espère la CPAM, d'éduquer les enfants sur des thèmes qu'ils connaissent peu. Même si cette année, ils en ont forcément entendu parler. "Effectivement, les personnages du jeu sont un prétexte pour poser un certain nombre de questions, récupérer un peu des bonus et des vies et en fait, amener un débat, explique Jean-Joseph Robineau. Parce que le vrai sujet, c'est ça. Amener un temps d'échange autour des questions entre l'adulte qui anime le jeu et les enfants qui participent à l'expérience."

Pour gagner le jeu, qui dure en moyenne 15 minutes et joué par deux à six personnes, les enfants doivent s'entraider. Le but n'est pas de ne parler que du Covid-19, même s'il "est l'élément clé, confirme M. Robineau. L'idée, c'est d'aller un peu plus large et un peu plus loin. Pour parler de toutes ces maladies d'hiver, grippe ou gastro, qui pourrissent la santé des enfants et ennuient les parents."

Des questions dédiées aux adultes

Travailler la dimension ludique permet, selon la CPAM du Calvados, d'éviter de "créer de l'anxiété" sur ces sujets-là, tout en inculquant "les bonnes pratiques", même aux plus âgés. "Il y a des questions qui sont plutôt destinées aux adultes", indique le directeur général de l'Assurance maladie du Calvados. Exemple :laquelle de ces maladies n'est pas liée à un virus : la rage, la peste ou la rougeole ?

Alors même si "comme toute action de prévention, on est plutôt sur une démarche qu'on veut inscrire dans la durée", la CPAM n'a pas prévu de généraliser ce jeu à d'autres établissements scolaires ou dans d'autres lieux dédiés aux enfants pour l'instant. Elle fera un bilan en septembre de l'expérimentation, avant peut-être, de proposer l'idée à un niveau national.