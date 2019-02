Migennes Collector : la galaxie du succès

C'est devenu le rendez-vous des amateurs de science-fiction et de culture populaire dans l’Yonne : 15e édition du salon "Migennes Collector" les 23 et 24 février. Avec des animations, des rencontres et deux acteurs vedettes.

Le salon Migennes Collector ouvre ses portes samedi matin à la salle des sports de Migennes. C'est la 15e édition de ce salon dédié à l'univers de la science-fiction, au cinéma, aux séries télé et à la Bande Dessinée. Depuis la première édition, en 2005 (à l’époque c’était à la salle Jacques Brel), le salon n’a cessé de grandir. L’an dernier, il a rassemblé plus de 7 000 visiteurs : un record !

Un concert, un défilé, des dédicaces

La nouveauté, cette année, pour faire face au succès de la manifestation, c'est que les portes seront ouvertes des 10h du matin le samedi et le dimanche. Il y aura comme tous les ans des collectionneurs, des commerçants spécialisés, des associations de fans, et des visiteurs costumés.

Au menu également : le traditionnel défilé des cosplayers (les fans déguisés) dans les rues de Migennes, samedi, à partir de 15h00. Attendez-vous donc à voir des dizaines de Stormtrooper, de jedis, de capitaines Spock ou de hobbits... avec aussi un concert au Silex à Auxerre samedi soir : de la musique « rôlistichaotique » du groupe Naheulband.

Comme tous les ans, les organisateurs ont aussi réussi à faire venir deux invités d'honneur pour les dédicaces. Il s’agit de deux acteurs : Colin Cunningham et Stanislav Yanevski.

Colin Cunnigham : acteur-chanteur-magicien

Colin Cunnigham est un acteur américain qui a joué dans de nombreuses séries de science-fiction, notamment une des pionnières du genre, X-Files, dans les années 90.

Plus récemment, Colin Cunnigham a joué dans la série Stargate, dans Electra et dans Falling skies, série de John Pope avec aussi Noah Wyle, le docteur John Carter de la série « Urgences ». Colin Cunningham, acteur de 52 ans, est un habitué de Migennes Collector puisque ce sera la 3e fois qu’il vient dans l’Yonne. "Et il est en plus un parfait showman. Il est aussi musicien et il fait des tours de magie bluffant !", précise Marc Poyet, le créateur du salon.

Stanislav Ianevski : Viktor Krum et Harry Potter

L’autre invité d’honneur est Stanislav Yanevski, un acteur bulgare dont le nom ne vous dit peut-être rien mais dont le visage vous sera forcément familier, puisqu’il est connu pour son rôle de Viktor Krum dans Harry Potter et la Coupe de feu, le 4e épisode cinématographique du petit sorcier.

