PHOTOS - Le cinéma Le Prisme ouvre (enfin) ses portes ce mercredi à Migennes

Stéphane Anglade, président de l'association Ciné Migennes et Philippe et Jacques, deux bénévoles

Bien sûr, il y a cette jauge de 35% de spectateurs et les deux salles du Prisme à Migennes, dans l'Yonne, devront attendre avant de faire le plein, mais le cinéma ouvre et c'est le plus important. Un cinéma associatif, financé avec le soutien de la ville notamment, mais qui n'a rien à envier aux structure commerciales installées à Auxerre et Sens.

Un projet plus ambitieux

Pas besoin de faire les poussières dans le hall d'accueil aux murs rouges, flambant neuf. Dernière touche à la programmation pour le bénévole Philippe Claudel, sur l'ordinateur situé près de la caisse duquel on peut contrôler le lancement des films. Un vice-président de l'association Ciné Migennes qui a le sourire : "je suis très heureux qu'au bout d'une dizaine d'années notre association ait pu faire sortir de terre ce cinéma. Au départ on était avec quelque chose de moins ambitieux."

La grande salle du Prisme à Migennes avec 166 places est équipée d'un écran de douze mètres - Jean-Louis Reynaert

Au final, c'est un cinéma avec deux salles et une image 4K, ultra haute définition, et du son 7.1 qui voit le jour à Migennes. Même si c'est difficile d'oublier l'épidémie pour cette ouverture, estime Philippe Claudel : "je pense que ça va un peu gâcher la fête parce que les gens, quand ils sortent au cinéma, ils aiment bien aller boire un pot et aller au resto."

Une deuxième salle de 68 places - Jean-Louis Reynaert

Plus de séances que prévues

Mais pour cette première journée, il y aura le plaisir de la découverte notamment de ces fauteuils bigarrés qui ne passent pas inaperçus dans les salles. Seuls un tiers des sièges pourront être occupés, mais il y aura 31 séances chaque semaine au lieu des 21 initialement prévues explique Stéphane Anglade, le président de l'association : "pour démarrer, on a fait plus de séances. On espère que si les gens sont nombreux, ils pourront se répartir sur les séances et qu'il y aura assez de séances pour plaire à tout le monde. Nous ce qu'on voit, c'est que les gens qu'on a pu rencontrer attendent l'ouverture avec impatience. C'est marrant parce que cela change vraiment du début du projet, où quand on partait de rien, nous étions presque pris pour des fous. Là on se rend compte qu'on a bien fait, il y a une vraie attente à Migennes pour le cinéma."

Le cinéma Le Prisme à Migennes dans l'Yonne ouvre ses portes ce mercredi 19 mai 2021 - Jean-Louis Reynaert

Pour les trois prochaines semaines, vous pourrez acheter vos places à l'avance, en vous rendant en caisse au cinéma. C'est possible dès 9h30 ce mercredi. Jusqu'au premier juin, le plein tarif est à 5,50 euros (au lieu de 7 euros).

Ciné Migennes se donne pour objectif d'atteindre 20.000 à 25.000 entrées par an afin d'atteindre un équilibre financier. L'association voudrait embaucher une personne dans les prochains mois.