Mignonne allons voir si la rose...

Chédigny , au sud -est de Tours, est le seul village de France classé Jardin remarquable par le ministère de la culture. Ce village jardin à son jardinier en chef, Clément Barret, qui bichonne chaque plante, fleur et il n'est pas le seul! En effet les habitants de la commune rivalisent de prouesse pour donner aux rues du village cette ambiance de jardin.

Festival des Roses de Chédigny

Voilà pourquoi ce samedi 27 et ce dimanche 28 mai le Festival des Roses de Chédigny est un incontournable pour les amateurs de beauté et de senteur grâce à l’association roses de Chédigny.

Au programme 7 rosiéristes, 15 pépiniéristes, 16 artisans, 7 associations, les artistes du villages qui ouvriront leurs ateliers, des musiciens (samedi le groupe Les Jazzdinier musiques variétés françaises et le groupe Akordaia

musiques irlandaises,italiennes et dimanche le groupe Devil Moon Trio musiques Swing manouche et le groupe Trio Folk

musiques irlandaises, bretonnes) et des expositions au "Pressoir" Sylvie Riclet peintre aquarelliste et Florence Garnier sculptures végétales.

Chédigny © AFP - AVENET Pascal / Hemis.fr

Mais le Festival des Roses de Chédigny c'est aussi le plaisir de déambuler dans les rues fleuries, sans oublier dans l’enceinte du presbytère un jardin de curé, seul en France in situ avec ses 120 plantes médicinales.

Chédigny © Getty - Luís Henrique Boucault

Le Festival des Roses de Chédigny samedi 27 et dimanche 28 mai de 09h à 18h, entrée du festival 3€ - (Gratuit pour les moins de 16 ans)