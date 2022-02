Mika, MC Solaar, Melody Gardot... A Perpignan, le festival Live au Campo dévoile sa programmation

Rendez-vous incontournable de l'été culturel à Perpignan, le festival Live au Campo va réunir encore cette année des milliers de spectateurs dans l'ancien cloître du Campo Santo. Pour cette septième édition, huit têtes d'affiches sont annoncées :

20 juillet : Mika

23 juillet : Melody Gardot

24 juillet : MC Solaar new big band project

25 juillet : Calypso Rose

26 juillet : Christophe Maé

27 juillet : H.F Thiéfaine unplugged

29 juillet : Beth Hart + Kimberose

"Cette programmation ne ressemble à aucune autre" se réjouit David Garcia, le directeur du festival. "L'éclectisme c'est ce qui prime chez nous, on aime tous les genres. Cette année, le public aura droit à du blues, du jazz, du calypso, de la chanson française et des voix exceptionnelles comme celle de Mika... Il y aura autant d'artistes femmes que d'artistes hommes et si l'an dernier nous avions beaucoup de français cette septième édition est un peu plus internationale."

Une nouvelle fois, les premières parties des artistes seront assurées par les artistes locaux.

La billetterie de la 7eme édition de Live au Campo ouvre ce jeudi à 10 heures sur le site du festival.