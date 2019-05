"Mille formes" à Clermont-Ferrand : un centre d'art pour les 0-6 ans unique en France

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Au 23 de la rue Fontgiève, à Clermont-Ferrand, se dessine un nouveau lieu, unique en France : "mille formes", le centre d'initiation à l'art, dédié aux enfants de 0 à 6 ans. "Parce que tout se joue à cet âge-là" souligne le maire de la ville, Olivier Bianchi. En attendant son ouverture définitive à la fin de l'année, "mille formes" propose, du 24 mai au 14 juillet, une programmation éclectique pour immerger parents et enfants dans la création contemporaine sous toutes ses formes. Thème retenu : "en chantier".

milles formes, 1er Centre d'initiation à l'art en France et en Europe, ouvre ses portes samedi 25 mai à Clermont-Fd !

Découvrez deux ateliers adaptés pour les 0-6 ans !

En partenariat avec le Centre Pompidou, la Ville vous prépare un week-end festif !

Voir les artistes créer et créer ensemble

"Mille formes" est un vaste espace dont les baies sont ouvertes sur la rue Fontgiève. Il abritera des ateliers, une galerie d'exposition, un espace pour les bébés, une salle de projection et même une cuisine pour des expériences de design culinaire. Ce mardi, lors de la présentation du site, les enfants ont découvert un jeu de construction multicolore, une oeuvre de l'artiste Paul Cox. L'imagination est au pouvoir : Maëlys et Nourredine, 4 et 6 ans, manient les différentes pièces avec bonheur. Ils construisent et déconstruisent à l'infini !

Sarah Mattera, du centre Pompidou, est directrice artistique des lieux : "c'est un site pluridisciplinaire qui accueillera autant les arts plastiques que la danse, la musique, ou l'écriture. L'idée, c'est de travailler avec des artistes contemporains et d'assister au processus de création. Immerger les enfants dans l'art, c'est les ouvrir au monde".

L'oeuvre gonflable de Dominique Dalcan © Radio France - Dominique Manent

L'art pour tous

Voilà des années que le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, rêve d'un tel centre car les tout-petits sont particulièrement réceptifs :"ça permet de sortir des rails sociologiques, pour des enfants et des familles qui n'ont pas forcément accès à l'art".

Le maire de Clermont-Ferrand avec Serge Lasvignes, du centre Pompidou, Jean-Claude Saurel et Philippe Bohelay © Radio France - Dominique Manent

Une démarche "exceptionnelle-Serge Lasvignes, président du centre Pompidou

"Mille formes" a été conçu par la ville de Clermont-Ferrand et le centre Georges Pompidou, à Paris. Son président, Serge Lasvignes, est emballé : "pour moi, _c'est fondamental, pourfavoriser la sensibilité des enfants, et aussi pou_r corriger les inégalités sociales. D'autres villes vont vouloir s'approprier ce type d'installation. Ce que l'on va tester ici, nous pourrons le transplanter ailleurs. Nous sommes très présents à l'international et nos partenaires sont avides de ce type d'expériences".