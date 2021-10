Mille Sabords : le marché du bateau d'occasion en plein essor

Du 29 octobre jusqu'au 1er novembre, au moins 60 000 particuliers et professionnels sont attendus sur les pontons du Port du Crouesty pour la 37 ème édition du salon Mille Sabords. La demande de bateaux d'occasion est plus forte que l'offre cette année. Près de 200 bateaux en moins seront exposés.

La 37ème édition du Mille Sabords débute aujourd'hui. Jusqu'à lundi 1er novembre, particuliers et professionnels sont attendus sur les pontons du port du Crouesty pour vendre ou acheter un bateau d'occasion. Au moins 60 000 visiteurs sont attendus et 600 bateaux vont être exposés.

200 bateaux exposés en moins

Les éditions précédentes, environ 800 bateaux étaient exposés, "cette année, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres donc nous aurons 600 bateaux c'est 200 de moins", précise Emmanuel Jacobée, président du Mille Sabords. Les délais pour obtenir un bateau neuf sont plus importants, les gens ont moins dépensé ces derniers temps donc cela se reporte que le marché de l'occasion."

On nous attend de pieds fermes

Hier, avant même l'ouverture du salon, des bateaux se sont déjà vendus pendant l'installation des exposants. "On nous attend de pieds fermes cette année. Je suis certain que nous aurons plus de visiteurs, ajoute le président. Nous vendrons plus que les 35 % habituels, c'est évident car l'offre est moins importante."

600 bateaux seront exposés au premier salon européen du bateau d'occasion. © Radio France - François Rivaud

"Le bateau s'est vendu en cinq minutes"

Christophe Foulon est le chef de l’atelier nautique de Kerollaire, à Arzon. Il fera partie des exposants du salon. Il vend des bateaux neufs et des bateaux d'occasion. Depuis 2019, il a vu une véritable évolution du marché, "il n'y a _plus besoin de discuter les prix_. On a déjà mis une annonce où le bateau s'est vendu en cinq minutes, raconte Christophe Foulon. Les prix et la demande vont continuer d'augmenter parce qu'on a bien vu sur cette période de crise sanitaire, aller en mer offre un espace de liberté. Et le permis bateau est accessible, j'ai de plus en plus de clients qui viennent tout juste de le passer."

D'après Christophe Foulon, deux tiers des immatriculations des bateaux en France on est autour sont des plaques qui ont changé de propriétaires, "cela prouve que le marché de l'occasion est très dynamique."