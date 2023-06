Millénaire de Caen : grande parade, spectacle immersif au château, masterclass ...50 projets d'ici 2025

Fêter le millénaire de la ville de Caen (Calvados) ça se prépare. Un peu plus de cinquante projets sont dans les cartons pour 2025, l'année des 1000 ans. Mais aussi dès l'année prochaine, même année que celle du 80ème anniversaire du débarquement.

730 Caennais appelés pour veiller la ville depuis le château

Même si des petits projets ont déjà eu lieu l'année dernière, comme les aurores boréales projetées sur le château, à 1000 jours du millénaire, les plus gros arrivent dès 2024. Avec, l'un d'entre eux, intitulé "Les veilleurs". Dès mars 2024, et ce, pendant un an, chaque jour, 2 Caennais seront appelés pour veiller sur la ville pendant une heure, au lever et au coucher du soleil. Ils devront s'imaginer la ville dans 1000 ans : à quoi ressemblera-t-elle? Un projet qui sera mis en photo, chaque jour, par des agents sur place.

Un spectacle immersif pour retracer 1000 ans d'histoire

Le reste, ce sera dès 2025, avec un autre projet phare : celui d'un spectacle immersif, au château de Caen, dès le 20 mars. Un spectacle de 15 minutes pour retracer l'histoire de Caen : "Nous aurons un haut degré d'exigence historique sur cet événement. Tout doit correspondre aux faits", précise Gabin Maugard, conseiller chargé de l'attractivité et de l'organisation du millénaire de Caen. Un projet dirigé par Stéphane Grimaldi , l’ancien directeur du Mémorial de Caen, et par Jean-Marie Levesque, le directeur du château.

15 masterclass en 2025

"Il est important pour nous de mettre en valeur les atouts de Caen, mais surtout les talents de Caen. Et de ceux qui en sont partis, mais qui ont marqué la ville", affirme le maire de Caen, Joël Bruneau. Car en 2025, 10 à 20 artistes caennais et anciennement caennais seront appelés pour transmettre leur savoir-faire dans leur domaine : arts, sciences, sport...au cours de 15 masterclass dans l'année 2025, dans "La Millenial Academy".

Une grande parade en mai 2025

L'événement incontournable de ces festivités sera enfin "L'opéra urbain", une grande parade, organisée le 8 mai 2025. Un défilé sur 4 kilomètres environ, dans les rues de Caen pour retracer toute l'histoire caennaise, à la fois poétique et artistique, avec des talents locaux et des compagnies internationales, avec notamment Sébastien Daucé, Alban Richard et Jeanne Desoubeaux.

"Une année mémorable aux caennais"

Pour le moment, pas d'autres projets dévoilés, les organisateurs souhaitant "garder le suspens". "On veut proposer aux caennais une année mémorable. Qu'ils s'en souviennent. On veut monter une marche en termes de notoriété positive sur le territoire", termine Gabin Maugard.