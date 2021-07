Mimos : un homme-singe dans les jardins de Périgueux

A l'occasion du festival Mimos, un homme-singe a posé ses valises et son installation-cabane dans les jardins de l'espace François Mitterand.

Il est arrivé avec sa cabane en bois, ses malles et c'est tout. Wilden, un homme-singe, participe au festival Mimos, qui se tient à Périgueux du 7 au 10 juillet. Tous les jours, il accueille le public au milieu de son installation en expansion, dans les jardins de l'espace François Mitterand.

Homme-animal

Pour créer son personnage, l'artiste Henri Devier, directeur artistique du Melkior Théâtre à Bergerac, s'est inspiré de Walden ; or, Life in the woods (1854), un ouvrage où l'auteur, Henry Thoreau, raconte sa vie passée dans une cabane pendant deux ans. Ainsi, Henri Devier s'est lui aussi déplacé dans le monde pendant trois ans, d'Istanbul à Berlin, en passant par Kiev. "Même si la tête de Wilden est un peu agressive, le fait d'être grimé, au lieu d'être un frein, facilite la communication avec le public", explique l'artiste.

Performances et rencontres

A Mimos, l'artiste passe ses journées et ses nuits, durant toute la durée du festival, dans les jardins. Le matin, il propose des "conf-errances", sortes de monologues improvisés face à son public, parfois accompagnés d'extraits de textes qu'il a pré-enregistrés sur une bande sonore. L'après-midi, des séances de "thoreaumachie" proposent à ceux qui le veulent, de partager un moment -15 minutes- dans sa cabane, son "empty shack" en tête à tête. Le soir, des films sont projetés, accompagnés par des groupes de musique. "Je viens du théâtre, et à un moment j'ai eu un petit ras-le-bol de la salle noire, du rituel des spectateurs qui entrent, qu'on ne voit jamais. _Je voulais retrouver une relation très directe avec le public_", explique-t-il. Un public qu'il pense avoir retrouvé, aujourd'hui à Mimos.