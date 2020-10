Mini-édition symbolique du Festival de Cannes comme séance de rattrapage

N'ayant pas pu se tenir au printemps pour cause de crise sanitaire, le Festival de Cannes s'invente une séance de rattrapage, sous la forme d'une mini-édition sur trois jours, de mardi à jeudi, ouverte au public.

Une mini-édition du Festival de Cannes cette année à cause de la pandémie de coronavirus qui a causé l'annulation de l'événement officiel au printemps dernier. Cette séance de rattrapage symbolique, de mardi à jeudi, ouverte au public, veut envoyer un soutien à une industrie du septième art asphyxiée par la crise.

Quatre films, dont deux français, issus de la "sélection officielle Cannes 2020", qui en comptait à l'origine 56, seront projetés. Le film "Un triomphe" d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad, lancera l'édition, qui s'ouvrira au Palais des festivals, en présence de l'équipe du film. La manifestation s'achèvera jeudi soir avec "Les Deux Alfred" de Bruno Podalydès, en présence du réalisateur et de l'actrice principale, Sandrine Kiberlain.

Jeudi après-midi et Mercredi soir, seront également projetés respectivement, "Asa Ga Kuru" (True Mothers) de la Japonaise Naomi Kawase, grande habituée du festival, et un premier film géorgien de Dea Kulumbegashvili, "Beginning" ("Au commencement"), tout juste couronné à San Sebastian (Espagne). Seule la réalisatrice géorgienne sera présente.

Initialement prévues à 19h, les avant-premières débuteront une heure plus tôt afin de respecter le couvre-feu. La montée des marches est maintenue, mais les invités devront éviter toute "stagnation". Et bien sûr, distanciation physique et port du masque seront obligatoires pour tous.

L'édition qui devait se tenir au printemps avait choisi l'Américain Spike Lee comme président du jury. Le mini-festival d'automne sera, lui, franco-français avec, dans le jury notamment, la réalisatrice Claire Burger, l'actrice Céline Sallette ou encore le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb. Et le Festival décernera la Palme d'or du meilleur court-métrage.

Cannes est surtout une vitrine essentielle pour les films français, comme étrangers, et une plateforme à récompenses. Alors que l'industrie est en plein marasme, cette mini-édition tentera de convaincre les producteurs de ne pas reporter la sortie en salles de leurs films. Le festival de Cannes s'était déjà résigné à publier une liste de 56 longs-métrages faisant partie de sa "sélection officielle 2020".