Mireille Darc et Alain Delon : une histoire à Douchy, aux portes de l'Yonne

Dans les années 70, Mireille Darc a vécu avec Alain Delon à Douchy, un village du Loiret aux portes de l'Yonne. Les souvenirs sont restés.

C'est en 1971 qu'Alain Delon achète le domaine de la Brûlerie, à Douchy. Lui et Mirelle Darc s'y installent. Mais pourquoi un coup de coeur pour ce lieu ? "Il y a de très beaux murs qui entourent cette propriété, expliquait Mireille Darc il y a quelques années. Ce mur avait fasciné Alain Delon". Et dans le village où elle se rendait, Mireille Darc confiait qu'elle se sentait bien avec les habitants. "Ils me voyaient faire mes courses, ils me parlaient, ils venaient parfois travailler à la propriété. Tout se passait très bien !"

Mireille Darc était une personne simple - Dominique Talvard, le maire de Douchy

Mireille Darc quittera Douchy au début des années 80, après sa séparation avec Alain Delon. Les souvenirs, eux, sont restés. "Pour moi, Mirelle Darc était une personne très simple, se souvient le maire de Douchy Dominique Talvard. Ceux qui ont eu le plaisir de la rencontrer en garde un excellent souvenir. Elle s'était investie avec monsieur Delon, pendant des années ils ont payé le Noël des nourrissons". Depuis les années 80, le maire n'a quasiment jamais revu l'actrice. La commune de Douchy a toujours voulu respecter l'intimité de Mireille Darc et d'Alain Delon.