Mirmande, France

Mirmande deviendra-t-il "le village préféré des Français" ce mardi soir? L'émission de France 2 avec Stéphane Bern doit départager 14 villages présélectionnés (13 dans les régions de métropole et un en outre-mer).

La petite commune drômoise de 550 habitants défend les couleurs d'Auvergne Rhône-Alpes. Une soirée spéciale est prévue sur la place du village. Car, que Mirmande remporte le concours du Village préféré des Français ou pas, ce passage à la télé sera de toute façon une belle fête.

Mirmande et ses jolies ruelles saura-t-elle séduire les Français? © Radio France - Florence Gotschaux

Une dizaine de minutes en prime time

Peu importe le résultat, avoir été sélectionné est déjà une garantie de retombées économiques. Une dizaine de minutes en prime time à la télé, sur France 2, ce n'est pas rien. L'an dernier, l'émission avait attiré 2 millions 400.000 téléspectateurs. C'est une très belle exposition pour Mirmande

La force de Mirmande? Les petites rues pavées du centre-ville! © Radio France - Florence Gotschaux

Depuis que le village drômois a été sélectionné, la commune accueille un peu plus de visiteurs qu'à l’accoutumée. Beaucoup de Rhône-Alpins qui viennent découvrir ou redécouvrir Mirmande, sur un dimanche ou un week-end.

Et ce n'est qu'un début, car après l'émission, la fréquentation sera en nette hausse. De l'ordre de 30%. Il suffit d'écouter le maire de La Garde-Adhémar, autre village drômois à avoir défendu les couleurs de la région pour l'émission, l'an dernier. "On a constaté un afflux très très important au niveau de la commune. Plus 27% à l'office de tourisme. Et ça continue", raconte Christian Andruejol qui sera derrière sa télé pour soutenir Mirmande, ce mardi soir.

Bientôt 120.000 visiteurs par an à Mirmande?

Mirmande accueille déjà 90.000 visiteurs par an. Mais quelques milliers (ou dizaines de milliers) de plus, c'est toujours bon à prendre estime le maire Benoît Maclin. "_On a toujours besoin d'être exposé quand on veut dynamiser le village_, quand on a 9 commerces qui ont ouvert en 4 ans et qui ont besoin d'être vus..."

Le maire Benoît Maclin a guidé Stéphane Bern dans les rues de Mirmande lors du tournage © Radio France - Florence Gotschaux

De sérieux adversaires

Il y aura sans doute un peu de stress, chez les Mirmandaises et Mirmandais, car la compétition s'annonce rude, face au Mont St Michel, dans la Manche, à l'Ile de Sein dans le Finistère, la Couvertoirade en Aveyron ou encore à Roussillon dans le Vaucluse.

Les habitants pourront vibrer ensemble, ce mardi soir. Car ce sera avant tout un beau moment pour les villageois. La municipalité organise une soirée sur la place de l'office de tourisme, avec écran géant, buvette et animations.

Une soirée avec écran géant sur la place devant l'office de tourisme, pour que les habitants de Mirmande vivent ensemble cette émission. © Radio France - Florence Gotschaux

Faire gagner Mirmande

Le déroulement de l'émission n'a été dévoilé en détail, mais on sait que Stéphane Bern présentera le programme depuis Kaysesberg, le village alsacien qui a remporté l'édition 2017. Une présentation des 14 villages en compétition sera faite à partir de 20h55. Pendant toute la soirée, les téléspectateurs pourront voter (par téléphone et sms) pour le village qu'ils préfèrent. "On espère que les Drômois et les Auvergnats et Rhône-Alpins seront un peu chauvins et qu'ils prendront leur téléphone", confie le maire de Mirmande.

L'office de tourisme du Val de Drôme et l'Agence de Développement Touristique de la Drôme espèrent mobiliser les Drômois pour qu'ils votent pour Mirmande - OT Val de Drôme

"Le village préféré des Français" sera désigné à la toute fin de l'émission, un peu avant 23h15.