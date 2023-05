Mis en place de l'affiche du Festival de Cannes sur la façade du palais

Ca y est, c'est parti ! Le Festival de Cannes prend forme et en ce dimanche, c'est avec l'affiche du festival que ça se voit. La très belle affiche en noir et blanc, avec le portrait de Catherine Deneuve, a été mise en place. Avec le tapis rouge en dessous, elle annonce le début imminent du festival. Ce dernier débute ce mardi avec la 1ère montée des marches et le film d'ouverture: Jeanne du Barry de Maïwenn avec le grand retour à l'écran de Johnny Depp.

ⓘ Publicité