Miss France : ses collègues et ses voisins à fond derrière Alison Salapic

C'est un grand soir pour la Creuse. Alison Salapic représente le Limousin à l'élection de Miss France ce samedi à Marseille. L'infirmière de 22 ans est creusoise. Elle est originaire de Demoranges à Saint-Vaury et travaille au centre André Lalande à Noth. Ses voisins et ses collègues sont à fond derrière, la miss peut compter sur leur soutien.

La consigne c'est de tous voter pour Alison au centre André Lalande

Ses collègues du centre de rééducation André Lalande à Noth sont très fiers. Le directeur, le docteur Yves-André Vimont lance : "On soutient Alison Salapic à fond, on est tous derrière elle dans l'établissement et la consigne c'est de tous voter pour elle !" assure-t-il enthousiaste. Dans les couloirs du centre, on croise ses collègues. Anne est médecin : "elle est toujours souriante, rayonnante qu'elles que soient les circonstances, j'espère qu'elle ira le plus loin possible. C'est mérité." déclare-t-elle. Dans les étages, ses amis aides-soignantes, infirmières et patients lui souhaitent tous "bon courage Alison, on est avec toi."

Tout son village est en effervescence

À Demoranges, son village situé sur la commune de Saint-Vaury, ses voisins sont sur le pont pour le grand soir. Gilbert habite la maison à côté de celle de sa famille est confiant : "C'est toujours un plaisir de la voir. Elle est tellement jolie qu'il n'y aura pas de problème pour remporter la victoire !" assure-t-il. Christian habite en face de chez les Salapic : "Elle a toujours été très polie, très simple, elle vient toujours nous dire bonjour. C'est une fille très très bien !" dit-il. Les habitants du village seront tous devant leur écran pour la soutenir. Ils préparent peut-être même une surprise : "On va peut-être pas se déguiser en miss, c'est trop sérieux ce soir. On réfléchit encore à se qu'on pourrait faire" confie Gilbert mystérieux.

Gilbert et Christian les voisins d'Alison trinquent à la victoire avec un peu d'avance. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

L'élection de Miss France commence ce soir à 21 heures sur TF1. Alison Salapic dispute la couronne de beauté avec 29 candidates. Peu importe le résultat, ce soir on pourra entendre les klaxons à Demoranges.