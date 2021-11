Miss France : l'Auvergnate Anaïs Werestchack s'envole pour La Réunion avant l'élection

Elles sont jeunes, elle sont belles et elles vont décoller ce mercredi pour l'île de la Réunion. Les 29 candidates prétendantes au titre de Miss France 2021 vont se rencontrer pour la première fois à cette occasion. Notre Miss Auvergne, la Beaumontoise Anaïs Werestchack, sera du voyage.

J'ai vraiment envie de me faire 28 autres copines et pas 28 autres concurrentes

La jeune femmes de 24 ans, interne en médecine, attendait cette étape avec impatience. Au programme séances photos et vidéos. L'occasion de faire passer quelques messages. "On va passer presque dix jours au soleil pour faire des photos, des vidéos, vivre une aventure extraordinaire, forcément j'ai hâte. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'appréhension, si ce n'est peut être l'ambiance avec les autres filles. Je suis quelqu'un de très sociable, je n'ai pas trop l'esprit de compétition, donc j'espère que ça se passera bien. J'ai vraiment envie de me faire 28 autres copines et pas 28 autres concurrentes (sourire)."

Anaïs Werestchack avoue qu'elle part un peu dans l'inconnu. "Tout est top secret. On ne sait même pas où on sera logé. C'est vrai que le comité Miss France nous garde la surprise, je pense aussi, pour qu'on ait cet effet de surprise. On ne sait pas encore à quoi s'attendre. J'espère quand même avoir l'occasion d'aller me baigner. Ce serait bien. Au mois de novembre, c'est plutôt pas mal."

La santé chevillée au corps

Anaïs est en huitième année de médecine alors forcément, les causes qui lui tiennent à cœur touchent à la santé. "J'ai envie d'encourager les comportements solidaires, comme le don du sang. Je me suis rendu sur plusieurs collectes. Ça me tient à cœur tout particulièrement, mais également encourager tous les dépistages qui sont à faire de manière régulière, comme le cancer du sein, le cancer colorectal. C'est vrai que moi, étant au cabinet, je le vois. C'est une problématique quotidienne. Il faut encourager les gens à le faire. C'est important. Il ne faut pas attendre que la maladie soit là, soit déclarée pour prendre les choses en main. C'est vrai que c'est que cela me tient particulièrement à cœur."

Anaïs y va au culot

Pour Anaïs, le concours a déjà commencé depuis son sacre régional. Avec une priorité, se faire connaitre et obtenir des soutiens pour gagner en visibilité, et donc en popularité. "J'ai essayé de faire au mieux avec les moyens que j'avais. C'est vrai que le comité Miss Auvergne est tout récent, donc forcément, on n'a pas tous les contacts. C'est pas évident de gagner en visibilité non plus. J'essaie de me préparer au mieux. Quelques cours de maquillage, de coiffure, les défilés également, mais surtout essayer d'aller au maximum à la rencontre des gens pour qu'ils puissent me soutenir parce que sans eux, je ne pourrais pas aller plus loin, malheureusement.

Notre Miss Auvergne n'hésite pas à y aller culot envoyant des messages pour expliquer sa situation. "Je leur explique, je suis miss Auvergne. j'ai besoin d'un maximum d'aide parce que je ne sais pas me coiffer, je ne sais pas me maquiller. C'est vrai que moi au cabinet, je suis en jean baskets, les cheveux attachés sans maquillage derrière mon masque. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas inné, en tout cas chez moi. J'essaie de les solliciter et souvent, ils répondent avec un grand oui, ça fait chaud au cœur de voir ce soutien."

Avant de s'envoler pour l'IIe intense, Anaïs Werestchack en appelle au soutien des Auvergnats pour l'élection de Miss France 2022 organisée le 11 décembre prochain au Zénith de Caen. Elle espère bien être la première Miss Auvergne à remporter la couronne.