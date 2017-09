Miss Bourgogne 2017 : revivez l'élection avec France Bleu

Dimanche à Nevers, près de 900 spectateurs ont élu la nouvelle miss Bourgogne 2017. 14 candidates étaient en lice pour accéder au titre.

Et c'est Mélanie Soarés, miss Nièvre, qui remporte le titre. Une victoire à domicile pour cette infirmière nivernaise de 22 ans, qui concourra donc le 16 décembre prochain à l'élection de miss France. Les deux premières dauphines viennent de Saône-et-Loire : il s'agit de Déborah Pengue et d'Amélie Bonnot. Emilie Balducci termine troisième dauphine pour la Côte-d'Or, et la quatrième marche du podium revient à Justine Leblanc, l'autre nivernaise du concours.

Les 14 miss en lice dimanche soir © Radio France - Lisa Guyenne

Pas de victoire pour l'Yonne

Côté icaunais, pas de victoire pour nos trois représentantes Anoushka Balaj, Caroline Aubert et Charlotte Ribeiro. Bonne joueuse, cette dernière est loin d'être déçue pour autant : "C'est une très belle aventure, ça s'est super bien passé, on s'est toutes bien entendues !"

Anoushka Balaj, miss Yonne 2017 © Radio France - Lisa Guyenne