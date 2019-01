Miss Élégance, le concours de miss "pas superficiel", a lieu dans la Drôme

Bourg-lès-Valence, France

Ce n'est évidemment pas le concours le plus renommé de la galaxie des Miss, mais il tente de se différencier. L'élection de "Miss Élégance" aura lieu samedi 19 janvier à 20 heures au théâtre Le Rhône à Bourg-lès-Valence. Il a été crée il y a quelques années, le comité est composé de bénévoles, passionnés mais surtout déçus de l'évolution de Miss France. Alors Miss Élégance tente de s'inscrire dans une tendance opposée. "Ici on juge l'élégance, pas seulement la beauté, à l'origine une Miss doit défendre le patrimoine, nos candidates ont des connaissances, savent se tenir, interagir avec les gens", explique Eddy Lefaux, président du comité.

Miss Élegance, le concours qui se veut plus "profond" que Miss France.

La finale a lieu samedi à Bourg-lès-Valence.

Les 20 candidates se préparent depuis une semaine déjà. pic.twitter.com/Lbayra07BR — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) January 18, 2019

20 candidates de 18 à 26 ans

Les candidates que nous avons rencontré disent - sous l’œil du président du comité - préférer être candidate Miss Élégance que Miss France . "Cela correspond plus à mes valeurs, on met aussi en avant le respect, pas simplement un physique", explique l'une, "j'aurais pu me présenter à Miss France, j'ai la taille requise, mais je préfère être ici", ajoute une autre, avant qu'une troisième vienne conclure :"Miss France ce n'est que la beauté, Miss Élégance c'est un tout".

Pourtant toutes les candidates sont fines, jolies, apprêtées : on reste dans les canons de la beauté "classique" et "moderne". Mais il y aurait donc l'élégance en plus, notion difficile à définir par Eddy Lefaux : "Vous le savez quand vous le voyez, une femme élégante qui marche dans la rue vous le remarquez". Différence avec Miss France, les candidates peuvent mesurer moins d'1,70 m, la taille limite est définie à 1,65 m. Enfin, le comité joue sur le "Made In France", avec le plus de chansons françaises possibles diffusées pendant la cérémonie, et des tenues fabriquées dans le pays.

Des personnalités dans le jury

Le concours aura lieu samedi 19 janvier à Bourg-lès-Valence, avec dans le jury quelques personnalités, notamment les acteurs Bernard Menez et Sophie Darrel. La gagnante remportera de nombreux partenariats et voyagera pendant un an pour "faire la promotion du patrimoine". Mais pas comme Miss France.