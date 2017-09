Miss France 2018 : après Camille et Iris, Maëva ?

Maëva Coucke est notre nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. La jeune femme de 23 ans originaire de Boulogne-sur-Mer a été élue samedi soir à Orchies par le public et le jury du comité régional, avec l'écharpe de Miss Pévèle.

Quand on lui demande comment elle se sent, Maëva le répète : elle est "excitée" de commencer l'aventure, ou plutôt de la continuer. Depuis son élection comme Miss Pévèle l'an dernier, elle a mis toutes les chances de son côté pour parvenir à décrocher la couronne régionale. "Beaucoup de sport", rigole la rousse flamboyante, qui présente effectivement une silhouette de mannequin. "Mais aussi du travail sur le discours et de la disponibilité, pour le comité", ajoute t-elle plus sérieusement.

Cinéphile, gourmande et voyageuse

Originaire de Boulogne-sur-Mer, la jeune femme de 23 ans sait ce qu'elle veut : déjà, cela se voit à son parcours. Après un BTS et un diplôme de droit international en poche elle démarre cette année une licence de droit à Lille, pour devenir juriste en entreprise.

Côté plus personnel, Maëva a des goûts simples : les animaux, le cinéma (et tout particulièrement l'actrice Diane Kruger), mais aussi voyager. Son dernier périple en date étant Dubaï cet été. Et le prochain ? "J'ai toujours rêvé d'aller à New-York, en Amérique plus généralement. Et nous partons justement à Los Angeles avec les autres Miss pour nous préparer pour le grand soir du 16 décembre". Avec, toujours, ce grand sourire aux lèvres et un regard brun qui pétille.

Porter les couleurs du Nord-Pas-de-Calais

Mais elle est surtout, forcément, amoureuse de la région. Notamment de Lille, où elle habite en colocation mais aussi de la ville d'Arras et puis aussi de notre gastronomie. Et elle compte bien décrocher la 3e couronne tant attendue dans la région, après Camille Cerf et Iris Mittenaere.

Je veux profiter au maximum

Un peu de pression peut-être ? "Pour le moment rien ne me fait peur, je sais que j'ai beaucoup de chance et je veux profiter au maximum". Parce que oui, la jeune femme assume : être Miss c'est un rêve depuis qu'elle est toute petite, pas quelque chose qui lui est tombé dessus par hasard. Et quand on lui demande qui elle aimerait croiser sur son nouveau chemin de princesse, elle répond sans hésiter : Camille ou Iris, ses deux modèles.

Rendez-vous donc le 16 décembre à Châteauroux pour l'élection de la future Miss France. En attendant, Maëva Coucke se met au travail dès cette semaine, avec le tournage de son portrait. Et comme la nouvelle Miss le dit pour se donner confiance : "après une blonde et une brune, il faut une rousse !"