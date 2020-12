Miss France 2021 : rencontre avec les parents d'Aurélie Roux (Miss Alsace 2020) à Spechbach (68)

Samedi soir, toute la France aura les yeux rivés sur TF1. Élue le 4 septembre dernier, Aurélie ROUX défendra les couleurs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Deux jours avant l'élection, rencontre avec ses parents et le maire de Spechbach, sa ville d'origine, qui la soutiennent à fond dans cette aventure !

Le portrait d'Aurélie Roux - Miss Alsace 2020 - installé sur la façade et dans la salle du conseil de la mairie de Spechbach (68)

"Dernière ligne droite avant l'élection

J - 2 avant l'élection de Miss France 2021.

France Bleu Alsace soutient la candidature alsacienne et pour l'occasion, Romain AMBRO est parti sur les traces d'Aurélie ROUX au sein de sa commune à Spechbach, dans le Haut-Rhin.

Samedi soir, en direct du Puy du Fou, nous connaitrons le nouveau visage de celle qui incarnera la beauté à la française, à l'issu d'une cérémonie présentée par Jean-Pierre Foucault sur TF1.

Cette édition marque le centenaire des concours de beauté en France et pour l'occasion, le jury sera entièrement composé d'anciennes miss dont Muguette Fabris (1963), Linda Hardy (1992), Sonia Rolland (2000) et présidé par Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016).

Pour la première fois cette année, l'élection se déroulera sans public, en présence de seulement 400 personnes composées de techniciens de production et employés du Puy du Fou, préalablement testés négatifs au Coronavirus.

Les parents d'Aurélie iront encourager leur fille au Puy du Fou

Quelques membres des familles des miss seront aussi autorisés à faire le déplacement et assister à la cérémonie dans la salle. C'est le cas de Jean-Claude et Sandra ROUX, les parents d'Aurélie.

Jean-Claude et Sandra, les parents d'Aurélie ROUX devant le portrait de leur fille, à la mairie de Spechbach (68) © Radio France - Romain Ambro

Le couple s'est installé il y a une vingtaine d'années à Spechbach-le-Bas (68) en faisant construire la maison familiale !

C'est là qu'Aurélie ROUX a grandi. Elle a fréquenté l'école du village et a développé sa passion pour la danse et le milieu artistique après être passée par le Conservatoire.

Pourtant, rien ne la prédestinait à cette carrière dans les strass et les paillettes...

Son papa Jean-Claude travaille en tant que technicien d'immeuble pour une agence de syndic immobilier alors que sa maman, Sandra, est chargée d'écoute clients à la CPAM du Haut-Rhin.

Devenir Miss, ce n'est pas un rêve de petite fille. C'est arrivé sur le tard même si c'est vrai, qu'Aurélie était une vraie Fashion victim !

La passion de la danse depuis l'âge de 5 ans

Dès l'âge de 5 ans et poussée par sa maman, Aurélie commence par la danse classique et contemporaine. En grandissant, elle décide de s'ouvrir à d'autres univers comme les danses urbaines : le hip hop et le street jazz.

Dès les premiers spectacles, la petite Aurélie a fréquenté le conservatoire et n'hésitait pas à toujours apparaître sur le devant de la scène.

La Boucherie-charcuterie Meyer Wioland, où a travaillé Aurélie Roux, soutient elle-aussi Miss Alsace devant la boutique. © Radio France - Romain Ambro

Après plusieurs petits boulots (notamment pendant les vacances au sein de la Boucherie-Charcuterie Meyer Wioland à Spechbach), Aurélie travaille dans un laboratoire.

Finalement, c'est la danse qui l'attire.

Aurélie décide de s'y consacrer pleinement et d'en faire son métier.

A 24 ans, c'était l'année ou jamais pour participer !

Cette année, Aurélie ROUX postule à l'élection régionale de Miss Alsace, poussée notamment par ses amis.

Une élection qu'elle remporte le 4 septembre dernier mais à laquelle elle s'était déjà présentée il y a cinq ans. Toutefois, à l'époque, elle fait, elle-même, le choix de ne pas aller jusqu’au bout, considérant avec le recul qu'elle n'était “pas suffisamment mature”.

L'âge limite du concours de beauté Miss France étant fixé à 24 ans, c'était l'année où jamais pour se présenter ! Une chance qu'Aurélie ROUX a su saisir... et qui a été payant !

Toute l'Alsace la soutient !

Samedi soir, parmi les 29 prétendantes au titre de Miss France 2021, une seule sera élue !

Pour Paul Stoffel, le maire de Spechbach depuis 1995, "c'est un bonheur de voir l'enfant du pays représenter les couleurs de l'Alsace cette année", à tel point que toute la commune la soutient.

Pour l'occasion, des portraits d'Aurélie ROUX ont été installés sur la façade de la mairie et sur les bords des routes de la commune !

Paul Stoffel, maire de la commune de Spechbach depuis 1995, devant le portrait d'Aurélie Roux sur la façade de la mairie. © Radio France - Romain Ambro

Reste désormais à soutenir et voter pour Aurélie ROUX afin que la couronne et l'écharpe reviennent en Alsace cette année, comme à l'époque de Delphine WESPISER, originaire elle-aussi du Haut-Rhin, de Magstatt-le-Bas et élue Miss France en 2012.