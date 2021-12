Miss France 2022 : "Je suis hyper fière de m'être hissée dans le TOP 15" la gardoise Marion Ratié

La nuit de Marion Ratié a été courte après la cérémonie de Miss France 2022 ce samedi soir à Caen en Normandie. "Je me suis couchée à 6h du matin et me suis levée à 9h. Je n'ai dormi que trois heures" reconnait-elle. Originaire de Redessan, la Gardoise n'a pas décroché la couronne de Miss France 2022 mais elle a atteint le TOP 15. "Je suis hyper fière. Il y a quatre mois, je ne pensais même pas participer à Miss France" affirme t-elle.

Quand je suis montée sur scène et que j'ai vu tout ce public, je me suis dit qu'il fallait en profiter car cela n'arrivera qu'une seule fois dans ma vie - Marion Ratié

Première à être appelée parmi les quinze filles sélectionnées, Marion Ratié a alors été surprise. "Cela s'est vu lors de mon discours, j'ai un peu perdu le fil" plaisante la gardoise. Stressée au moment de monter sur scène, elle a ensuite rendu une copie parfaite. "Je n'ai fait aucun faux pas lors de mes chorégraphies" lâche t-elle.

Pâte à tartiner et pâtes au fromage

Entourée de ses parents, de ses grands-parents et de sa meilleure amie, Marion Ratié profite désormais d'un peu de calme en Normandie après un mois de préparation intense. "Je me suis autorisée un peu de pâte à tartiner au petit déjeuner ainsi que des pates au fromage au déjeuner" précise t-elle. La jeune femme de 20 ans a désormais hâte de trier sa valise et de ranger tous les cadeaux qui lui ont été offerts.

Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon fait la promotion du dépistage du cancer du sein © Radio France - Sylvie Duchesne

Marion Ratié doit rejoindre Nîmes ce lundi.