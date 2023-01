Miss France 2023 a rencontré ses fans de Dordogne

Il fallait faire la queue parfois plus de deux heures pour passer quelques secondes avec Miss France 2023. Indira Ampiot, d'abord Miss Guadeloupe, était installée sur une table dans la galerie commerciale de "la Feuilleraie" et a enchaîné toute l'après-midi les photos, les selfies et les dédicaces sous le regard émerveillé de nombreuses jeunes filles. Certaines familles ont traversé le département pour l'occasion.

Il fallait avoir de la patience pour échanger quelques instants avec Miss France. © Radio France - Thibault Delmarle

Certaines jeunes filles présentes aimeraient participer un jour à ce concours : "j'aime bien, j'ai toujours été intéressée et je regarde le concours depuis que je suis petite" explique Camille, une adolescente de 15 ans et d'1 mètre 72 qui compte bien tenter l'aventure à sa majorité. Sa mère est avec elle "on est un peu hésitant pour l'instant, mais on aimerait bien si ça peut lui faire plaisir".

Miss Périgord présente pour motiver la relève

Eve Alexeline, la Miss Périgord 2022, et quatrième dauphine de Miss Aquitaine , était également présente pour cet événement dans la galerie commerciale de Trélissac. Avec des flyers, elle a conseillé les jeunes filles qui souhaitaient tenter l'aventure : "il faut qu'elles aient envie ! Je n'avais pas de préparation particulière, je me suis lancée, ça a marché et ça m'a énormément plu" nous raconte Miss Périgord. Mélissandre était intéressée :"mais je ne suis pas assez grande,je mesure seulement 1 mètre 58". Plusieurs jeunes filles sont reparties avec les renseignements et vont maintenant préparer leur dossier de candidature.

Il est possible de candidater à l'élection de Miss Périgord 2023 avant les sélections au mois d'avril.