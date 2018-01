On peut avoir rencontré des milliers d’alpinistes et être incollable sur la topographie du Népal en général et de l’Everest en particuler, sans pour autant avoir franchi soi même les portes de la haute-montagne. Elizabeth Hawley, ancienne correspondante de l’agence de presse Reuters, a pendant cinq décennies tenu le registre des ascensions du petit royaume himalayen.

Elle a tenu le registre des ascensions depuis 1963

Sa chronique débute en 1963 quand elle publie une dépêche sur le premier américain au sommet de l’Everest, Jim Whittaker, membre de l’expédition dirigée par Norman Dyhrenfurth. Puis elle commence à recenser toutes les expéditions. Sa méthode se met en place : elle rencontre une première fois les alpinistes à leur arrivée à Katmandou, puis elle leur soumet un questionnaire détaillé à leur retour du sommet afin de valider l’ascension.

Le guide et alpiniste français François Damilano, dont la première expédition au Népal remonte aux années 80, décrit le cérémonial :

Quand tu arrivais à Katmandou, tu recevais un coup de fil à ton hôtel : ‘Miss Hawley va venir te voir à telle heure’.

Puis, à l’heure dite « la Coccinelle bleue se garait en bas de la rue, et son majordome lui ouvrait la porte ». François Damilano a rendu hommage à sa façon à ce « personnage incontournable » en 2008 en gravissant pour la première fois et en solitaire un sommet vierge du Dolpo népalais qu’il a, avec le guide haut-alpin Paulo Grobel, baptisé « Peak Hawley » (6 182 mètres). Une dénomination validée par la suite par le gouvernement du Népal. Paulo Grobel, fin connaisseur du royaume, souligne le travail « inestimable » réalisé par Elizabeth Hawley. « Elle était très pointilleuse; avec elle, on était dans le monde de la rigueur » se souvient le guide. Paulo Grobel, qui a travaillé avec Miss Hawley, décrit une personnalité attachante avec qui il partageait le goût pour la mousse au chocolat et le bon vin. Mais on aurait tord de la « réduire au rôle d’arbitre » de l’Everest prévient-il. Elizabeth Hawley a aussi été pendant un demi siècle une observatrice de l’évolution politique de la société népalaise.

« Ce qu’elle a construit, c’est une richesse, souligne Paulo Grobel. Il faut maintenant que ça perdure ».

Elizabeth Hawley a su s’entourer d’une équipe de spécialistes pour construire « The Himalayan Database », notamment Richard Salisbury et le Français Rodolphe Popier. Depuis l’an dernier, leur travail est en accès libre sur internet.