Miss Pin-Up : la Haut-Viennoise Gwladys représente la Nouvelle-Aquitaine

Avec son écharpe de Miss Pin-Up Nouvelle-Aquitaine 2017, Gwladys fait partie des 14 candidates au titre de Miss Pin-Up France 2018. L'élection a lieu ce samedi 28 octobre, à 20h, au forum de Mimizan.

Une ex-Miss Limoges passionnée de vintage, la participation de Gwladys à l'élection de Miss Pin-Up France était écrite d'avance. Cette Haut-Viennoise de 34 ans habite à Aixe-sur-Vienne avec son mari et ses deux enfants. Elle est infirmière en bloc opératoire au CHU de Limoges et depuis 2003 et ses écharpes de Miss Limoges et de première dauphine Miss Marche-Limousin, elle pensait avoir fait le tour des concours beauté.

Ce n'est pas du tout le même univers. Il n'y a pas de critères de beauté, de taille, de poids. Et puis on a le droit d'être mariée, d'avoir des enfants, des tatouages et tant mieux pour moi. C'est une élection de la femme qu'on est, pas de celle qu'on voudrait qu'on soit."

Gwladys, Miss Nouvelle-Aquitaine 2017.

Marilyn Monroe ou Jessica Rabbit comme idoles

La Pin-Up, c'est une fille sexy, glamour, mais aussi féministe selon Gwladys : "on est des femmes, on le revendique. Et alors que dans le monde d'aujourd'hui la femme doit baisser la tête, la Pin-Up nous revalorise sans pour autant nous dénigrer. Nous sommes classes et élégantes". Elle s'inspire surtout des filles des années 50 et 60 comme Marilyne Monroe ou Betty Page. Elle a d'ailleurs préparé son show artistique sur la musique _Diamonds are a girl's best friends._ Une performance lors de laquelle elle se transformera en Jessica Rabbit du film Qui veut la peau de Roger Rabbit.

Reportage avec Gwladys, Miss Pin-Up Nouvelle Aquitaine 2017. Copier

Si Gwladys est désignée Miss Pin-Up France 2018, elle devra faire ses valises pour les Etats-Unis. Elle représentera la France au prochain Pin-Up Contest de Las Vegas, en avril. Avant ça, il y a l'élection au forum de Mimizan, c'est ce samedi soir de 20h à 23h.