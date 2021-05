Miss Univers: la Normande Amandine Petit dans une robe de son couturier de Petit-Quevilly

Il habite dans une petite rue typique de Petit-Quevilly. Calme. Le couturier s'est installé dans la maison de ses parents qu'il a fait agrandir pour y installer son atelier de création. Smain Boutamtam est un boulimique de travail. Et c'est tant mieux car il a su qu'il devait créer la robe de Miss France il y a très peu de temps. La Normande Amandine Petit l'a choisi pour l'épreuve des costumes nationaux. Elle va concourir dans une robe de Marianne.

Miss France est sa muse

Le couturier et la candidate au concours de miss Normandie à l'époque se sont rencontrés presque par hasard. Ils se sont tout de suite bien entendus: "On est très proches. Je ne sais pas, je pense que je peux dire qu'on est fusionnels. En tout cas, c'est une muse pour moi et on se connaît bien", explique le créateur. D'ailleurs, il arrive désormais à deviner ses goûts pour ses créations même si Amandine Petit a des idées bien arrêtées sur ce qu'elle désire : "par exemple, elle n'est pas très plumes pour les robes de soirée, elle préfère nettement les sequins et les broderies. Il ne faut pas que ce soit "trop", elle aime le chic à la française", poursuit-il.

Les robes portées par Amandine Petit nécessite des milliers d'heures de travail © Radio France - Claire Briguet-Lamarre

Marianne, une femme forte

Pour l'épreuve des costumes nationaux, Miss France va donc porter une robe de Marianne. Son créateur a proposé le thème et elle l'a accepté: "Marianne lui ressemble, c'est une femme forte qui sait ce qu'elle veut", précise Smain Boutamtam. Une Marianne version 2021, dans un style épuré et brillant ! La robe sera couverte de petits diamants.

Le croquis original de la robe de Marianne d'Amandine Petit pour Miss Univers © Radio France - Claire Briguet-Lamarre

Les planètes sont alignées pour la victoire d'Amandine Petit

Smain Boutamtam sera devant sa télé pour suivre toutes les épreuves du concours de Miss France car, à cause du covid, il n' a pas pu décoller avec Amandine Petit. Le créateur est sûr et certain de la victoire de la Normande: "Moi, je pense qu'elle va gagner. Je ne sais pas, c'est un pressentiment et puis c'est un peu un petit bout de femme exceptionnelle et elle a toutes les capacités pour pouvoir gagner ce concours. Je pense que les étoiles sont alignées pour elle. Amandine a personnalité incroyable. Et puis, elle est super smart et elle sait très bien s'exprimer. Donc je pense que ça réunit pas mal de compétences !".