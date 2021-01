Mission Bern : 241 000 € pour l'ancien moulinage de Chirols

Le collectif du moulinage de Chirols a eu du mal à réaliser la nouvelle. Ils demandaient une subvention de 274 000 € et il leur a été accordé 241 000 €. Ils n'en reviennent pas. Dès la nouvelle connue mercredi à la mi journée, ils se sont rassemblés au moulinage pour boire le champagne.

On a ri. On a applaudi. On a du mal à y croire. Guy, un des membres du collectif du moulinage.