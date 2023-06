Mission Bern : Levroux inaugure sa porte de Champagne restaurée en présence de Stéphane Bern

Un soleil éclatant resplendissait sur Levroux ce vendredi 2 juin. Un temps idéal pour mettre en valeurs les enduits frais et les tuiles toutes neuves de l'emblématique porte de Champagne dont la restauration a été rendue possible, entre autres, grâce au mécénat de la mission Bern. En 2018, le site avait été présélectionné pour bénéficier du Loto du Patrimoine un sacré coup de pouce complété par d'autres financements tels que l'opération des tuiles gravées il y a un an. Au total 80% de l'argent a été apporté par des financements publics (mission Patrimoine, DRAC, département) 20% par des fonds privés pour une somme d'environ 500.000 euros. Une opération présentée comme quasi blanche par le maire de la commune Alexis Rousseau-Jouhennet.

ⓘ Publicité

Stéphane Bern, en visite de courtoisie

Cerise sur le gâteau pour le maire et ses concitoyens levrousains, Stéphane Bern qui était justement en tournage pour son émission Secrets d'Histoire dans l'Indre a accepté de faire un petit crochet par Levroux pour cet évènement. "Quand vous investissez dans le patrimoine ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte" a-t-il assuré évoquant les retombées économiques de tels investissements. L'occasion pour lui, en tout cas, de constater de ses propres yeux les résultats de la mission qu'il porte. Deux ans de travaux ont été nécessaires à cette rénovation. 200 personnes étaient présentes pour cette inauguration.