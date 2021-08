Mission du patrimoine : le château des Quatre SOS sélectionné à La Réole

La famille qui possède le château explique son projet : "Restaurer cet édifice unique afin de lui redonner sa valeur d'antan. Le terrain devant la façade ouest offre un point de vue spectaculaire sur le monument. Malheureusement, son accès est maintenant restreint en raison du risque que présente la chute de pierres. Les travaux ont pour objectif de rétablir l’accès du public en toute sécurité le plus rapidement possible, tout en permettant une ouverture plus large."

Le château n'a pas bénéficié de restauration depuis le XVè siècle.

Un lieu chargé d'histoire

La forteresse a été construite par Henri III Plantagenêt, Roi d’Angleterre, vers 1230, sur le site d’une première tour édifiée à la fin du XIIe siècle par Richard Cœur de Lion. Le plan est celui d’un quadrilatère, les Quatre Sos signifiant les Quatre Sœurs, c’est à dire les quatre tours. Une des tours principales « La Thomasse », hommage à Thomas Becket, archevêque de Canterbury, subsiste toujours.

Les propriétaires entendent maintenant mettre en valeur le château à travers des visites régulières pour contribuer à l’attractivité touristique de la ville et dynamiser l’activité économique locale : visites, parcours historique, organisation de séjours touristiques et concerts.

La mission du patrimoine a déjà permis de sauver 297 sites

Depuis quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, s’est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d’entre eux et en cours pour 182 sites.