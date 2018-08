Alsace, France

Alix Bénézech est sous le feu des projecteurs depuis la sortie du sixième opus de la saga Mission Impossible. L'Alsacienne de 26 ans, surtout connue pour son rôle dans Nina sur France 2, est la seule française à l'affiche du film alors que l'action se déroule en grande partie à Paris. Elle campe un rôle secondaire, celle d'une policière, mais qui lui offre une exposition médiatique internationale.

Un message de félicitations de Tom Cruise

Elle a passé un casting pour le rôle. "Mon agent m'a appelé. Elle chantait la chanson de Mission Impossible, donc c'était assez drôle. J'ai du attendre deux semaines pour avoir une réponse positive" raconte-t-elle. Elle a passé une semaine sur le tournage à Paris, estomaquée par le gigantisme des plateaux à l'américaine. "Il y avait presque un millier de techniciens par jour. Donc c'est énorme. C'était à la fois impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde, et en même temps l’atmosphère était assez détendue. Ils sont assez drôles, Tom Cruise et Christopher McQuarrie. " Elle a reçu un message de félicitations de Tom Cruise, juste avant d'arriver à la Première.

Alix Bénézech a fait ses études à Strasbourg. Après le bac, elle est admise à hypokhâgne, khâgne avant de poursuivre avec un master de lettres modernes. Tentée par une carrière d'actrice, elle emménage à Paris pour y faire ses armes. Tout s'enchaine très rapidement. Et elle reconnait que ce rôle "donne un coup de boost à sa carrière" mais ce n'est pour elle qu'une étape. Elle tourne à la fin du mois d'août une série pour la télévision américaine. Et on la retrouvera dans la saison 4 et 5 de Nina.