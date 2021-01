Mission Patrimoine : 120.000 euros pour les anciennes forges de Brocas, dans les Landes

120.000 euros pour les forges de Brocas. Après le Mausolée Gloriette de Jean Rameau en 2018 et la chapelle Notre Dame des cyclistes à Labastide d'Armagnac en 2019, le site des forges de Brocas est LE projet départemental retenu dans le cadre du Loto du Patrimoine 2020. Un lieu industriel datant du 19e siècle où travaillaient des forgerons.

La mission Patrimoine portée par Stéphane Bern a détaillé ce mercredi les aides accordées à chacun des sites La Fondation du Patrimoine reversera ensuite la somme au fur et à mesure de l'avancement des travaux. A Brocas-les-Forges, il s'agit de mettre hors d'eau et de sécuriser l'atelier de finition et la grange à charbon, de conserver les façades et les toitures de la grange, et la façade de l'atelier. Plus d'un million d'euros de travaux au total. La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures.

Les travaux pourraient notamment permettre à l'Association des Amis des Forges de Brocas, qui gère le musée des Forges, aujourd'hui installé dans une ancienne minoterie, de déménager dans l'atelier de finition. Une étude de positionnement a d'ailleurs été lancée avec la mairie de Brocas-les-Forges, propriétaire du site, pour déterminer l'avoir des bâtiments, une fois restaurés.

Ces aides aux 101 sites de maillage représentent une somme globale de 15,2 millions d'euros grâce aux ressources collectées par la Mission en 2020, qui proviennent du Loto du Patrimoine de FDJ (19,8 millions d'euros au 21 décembre 2020), du mécénat de FDJ (300 000 euros annuels), du parrainage de la Monnaie de Paris (778 000 euros mobilisés grâce à la vente des « Pièces d’Histoire »), de la collecte nationale Mission Patrimoine (417 083 euros de dons) et d’un mécénat de Christie’s (21 150 euros).

Une somme globale de 6,1 millions d'euros avait déjà été octroyée aux 18 sites emblématiques lors des Journées européennes du patrimoine 2020.