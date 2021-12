Mission Patrimoine dans les Landes : 170 000 euros pour la crypte archéologique de Dax

Cent-soixante-dix mille euros : la ville de Dax a reçu son cadeau de Noël avec un peu d’avance. Les élus ont, en effet, appris ce lundi 20 décembre le montant de la somme collectée grâce au Loto du patrimoine. Le projet de réhabilitation de la crypte archéologique avait été sélectionné par la Mission patrimoine de Stéphane Bern en août 2021. Le tirage du Loto s’était déroulé, le mois suivant, pendant les journées du patrimoine.

Une économie de 170 000 euros pour la ville de Dax

Le chantier de restauration du site gallo-romain dacquois va donc bénéficier d'une subvention de 170 000 euros. Pour Martine Labarchède, maire adjointe à la Ville de Dax en charge du Musée Borda qui gère le projet de rénovation : « c’est une vraie satisfaction car si nous n’avions pas eu ce montant, c’était le reste à charge de la ville qui était augmenté d’autant ». Le budget total des travaux est de 956 000 euros dont 120 000 euros à la charge de la Ville de Dax. Sans la subvention patrimoine, le reste à charge pour la municipalité aurait été de 300 000 euros. Le reste est financé par l'Etat, la région Nouvelle Aquitaine, le département des Landes et la DRAC (la direction régionale des affaires culturelles).

Cette crypte est un vestige d’une basilique gallo-romaine édifié au 1er siècle. Elle a été découverte en 1978 avant d’être classée au titre des monuments historiques deux ans plus tard. Selon les historiens, cette basilique civile servait de lieu de réunion et abritait des activités judiciaires et bancaires notamment.

Un site en danger

La crypte archéologique se visite depuis 1986 mais aujourd'hui, le site est en péril. « Sous l’effet de l’humidité ambiante, des infiltrations et des remontées de nappe, les maçonneries de l'édifice se délitent. La basilique antique souffre de graves problèmes chroniques de conservation qu'il est urgent de stopper pour éviter que ces vestiges millénaires ne disparaissent. C’était le gros risque » explique l’élue dacquoise Martine Labarchède.

Le projet comporte aussi un volet médiation pour visiter la crypte archéologique de façon ludique ainsi qu'une mise aux normes pour l'accueil des personnes handicapées. Les travaux ont débuté en novembre dernier pour se terminer fin 2023.